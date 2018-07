La Provincia de Córdoba destina a obra pública más del 11% de su PBI

Schiaretti lo definió como un “salto en infraestructura”. Y enumeró tres causas: el fallo favorable a Córdoba de la Corte Suprema, las negociaciones con el Gobierno nacional y la austeridad en el manejo del gasto. Fue durante el 41° aniversario de la Fundación Mediterránea.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, explicó esta tarde que el Gobierno provincial está invirtiendo en obra pública más del 11 por ciento de su Producto Bruto Interno. Traducido a cantidades, esto equivale a 1.612 millones de dólares destinados por los cordobeses, en estos dos años y medio, a las diferentes realizaciones en infraestructura que la actual gestión conducida por Schiaretti lleva a cabo a lo largo y ancho de la provincia. A esta última cifra hay que sumar otros 1.234 millones de dólares de obras realizadas con fondos crediticios o aportes de la Nación.

El Gobernador lo definió como “un salto en infraestructura”, a la vez que enumeró las causas que lo hicieron posible: la recuperación de recursos fruto del fallo de la Suprema Corte que benefició a Córdoba; la posibilidad de negociar positivamente con el actual Gobierno de la Nación, y la austeridad exhibida por la Provincia en el manejo del gasto, “lo que significa cuidar cada peso que entra”, dijo.

Esta masa de divisas, indicó el mandatario, tiene por destino concreto las numerosas obras viales desperdigadas por la geografía de Córdoba y también, fuertemente, la construcción de los gasoductos troncales. La mayor obra encarada en la historia de la Provincia, que se ha llevado 890 millones de dólares de ese total, permitirá que el gas natural llegue por fin al 65 por ciento de la superficie provincial que carecía del suministro.

Remarcó Schiaretti que “nadie nos dio un peso para los gasoductos troncales ni regionales; la plata la ponemos los cordobeses”. Y volvió a asegurar que la totalidad de la plata requerida para terminar la obra está en la Provincia. “Por eso la estamos completando: son 101 las localidades que ya cuentan con gas natural, y 188 las empresas que han pedido reserva”, puntualizó.

“Esto significa posibilidades de progreso: que en nuestra Córdoba florezcan nuevos emprendimientos industriales, de servicios y de turismo, además de mejorarle y abaratarle la vida a las familias”, definió.

El Gobernador dedicó su mensaje a comentar la situación de Córdoba en el marco de la realidad que atraviesa Argentina. Para ello, según explicó, se apoyó en datos actualizados al primer semestre del corriente año.

Con base en esos resultados, Schiaretti sostuvo que “desde el punto de vista fiscal, hemos tenido los mejores años desde la vuelta de la democracia”, y que dicha situación se repitió en los primeros seis meses de 2018.

Así, el ahorro corriente acumulado de 2016 hasta hoy alcanza al 17 por ciento de los recursos netos de la Provincia, “lo que sería el equivalente al resultado positivo en una empresa”, graficó el mandatario.

Con referencia a la crisis que atraviesa la Argentina, el Gobernador consideró que “es importante que tengamos en claro que nuestra Provincia está sólida desde el punto de vista fiscal, y que por eso está haciendo el mayor plan de inversiones de su historia en obra pública”.

Acerca del control del gasto público, Schiaretti manifestó que siempre presta atención a que no aumente la cantidad de personal de la estructura burocrática central de la Provincia. Y dijo que, en noviembre de 2015, el escalafón general contaba con 20.153 empleados, cifra que bajó a 19.010 en diciembre de 2016 y a 17.972 en junio de 2018.

De este modo se refirió a la firme decisión de no aumentar la burocracia central, “así como no nos tiembla el pulso para aumentar la cantidad de policías que necesitamos, o para incorporar más docentes y llevar la jornada extendida a la sala de 4 años, y las salas de 3 a todas las escuelas públicas”.

Otro tanto en cuando al tema Salud. Schiaretti recordó que Córdoba tiene 427 municipios y comunas, y solamente en 68 de ellos hay prestadores de salud privados. “El resto, tenga o no tenga obra social, tiene que atenderse en establecimientos públicos, por eso no puede decirse que no deba aumentarse el personal de salud, porque permanentemente hay que hacer inversiones en esta área”, señaló.

Con relación a la inversión social, incluyendo programas específicos como son los planes de Empleo, para jóvenes, para mujeres, para hombres mayores o profesionales; para el cuidado de la mujer embarazada y su bebé; las Salas Cuna; PAICOR; aportes Vida Digna; detalló que el presupuesto de este año prevé 9.000 millones de pesos. “Seguramente esta cifra va a aumentar. Córdoba no es una isla, la crisis hace que haya mayores necesidades y presencia del Estado tendiendo la mano solidario a quiénes están pasando dificultades”, apuntó.

Otros párrafos de su mensaje los dedicó el mandatario provincial a reseñar las inversiones en cloacaspor parte de la Provincia, que alcanzan los 523 millones de dólares. Se trata de la inversión más fuerte para la construcción de colectoras troncales y plantas de tratamiento de líquidos cloacales en 35 ciudades de Córdoba.

En este marco, Schiaretti explicó que lo anterior es posible no solo porque “el Estado está en buena situación, sino que el sector privado también viene invirtiendo en nuestra Córdoba”. Al resaltar que la provincia de Córdoba tiene una gran diversificación productiva, destacó que esto es mérito de los empresarios, de los productores cordobeses que invierten, producen y generan empleo. “Un empresariado que se dedica a ello y que además ha hecho que nuestra provincia tenga más peso en el comercio exterior que en el PBI; no es casualidad que seamos más del 11% del Comercio Exterior y alrededor del 9% del PBI de Argentina”, indicó.

El Gobernador finalizó reconociendo la tarea que se lleva a cabo desde la Fundación Mediterránea. “Para nosotros los cordobeses es un orgullo. La Fundación Mediterránea siempre ha mantenido como una característica el rigor científico y la calidad intelectual, y esto es lo importante en materias opinables como son la política económica y el funcionamiento de la economía”, concluyó.