El Liceo Militar General Paz festejó su 75 aniversario

Schiaretti, egresado del establecimiento, participó del acto central en la Plaza de la Bandera y desfiló junto a sus ex compañeros de la Promoción 17.

El Liceo Militar General Paz conmemoró el 75 aniversario de su creación, con un acto que contó con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, quien egresó de la institución hace más de 50 años.

“Más que como gobernador quiero hablar como ex liceista. La verdad que me embarga una gran emoción cuando vuelvo a entrar al Liceo Militar“, dijo Schiaretti al comenzar su mensaje ante autoridades, egresados, docentes y alumnos del establecimiento educativo.

El mandatario compartió el palco con el ministro de Defensa, Óscar Aguad; el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pascualini; el rector de la UNC, Hugo Juri; el obispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñañez; y el obispo castrense Santiago Olivera, entre otros.

En otro tramo de su discurso, Schiaretti señaló: “La amistad que se forja en el Liceo no se olvida jamás y perdura como un lazo muy fuerte. Mi promoción egresó hace más de 50 años y acá está, estamos siempre unidos en una amistad sin especulación”. Con ellos, sus compañeros de la Promoción 17, el gobernador desfiló en la Plaza de la Bandera, luego del acto protocolar.

“Otra cosa – continuó– que a mi me marcó, es que aquí aprendí a no sentirme menos que nadie, ni más que nadie. Porque más allá de la extracción social de cada uno de los cadetes, los que veníamos de hogares de barriadas populares y humildes, y aquellos que venían de familias de mejor pasar, eramos todos iguales, desde el birreta a la punta del borceguí. Eso nos hizo sentir fuertes, sentir que uno mismo vale y no sentirnos más que nadie“.

Schiaretti agregó: “Siempre he llevado en mi vida lo que mamé del Liceo. Estoy seguro que eso mismo llevan todos los que pasaron por esta institución. A la inmensa mayoría le ha ido bien en sus profesiones o actividades que eligieron, más allá de lo que piensan o sientan, por que acá hubo una buena formación de nuestra juventud”.

Y finalizó: “El lema escrito allá (en la plaza) ‘Verdad, justicia y equidad’ tiene vigencia permanente. Con este lema nos educamos. No hay una sociedad que pueda progresar sino tiene equidad, y para que haya equidad tiene que haber justicia, y para que haya justicia se tiene que conocer la verdad. Por eso es permanente el lema del Liceo Militar General Paz”.

