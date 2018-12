Mario Negri convocó a los cordobeses a protagonizar el cambio y a sacar a la provincia de la mediocridad

Mario Negri lanzó su precandidatura a gobernador de Córdoba dentro de Cambiemos en un masivo acto que se realizó en el hotel Holiday Inn de la Ciudad de Córdoba. Ante concurrentes de distintos puntos de la provincia, Negri llamó a los cordobeses a ser “protagonistas del cambio”.

“Cada cordobés y cada cordobesa son el cambio. El cambio somos todos y lo tenemos que hacer juntos. No hay otra manera. No hay liderazgos imprescindibles ni providenciales que puedan hacerlo en forma personal, no hay ninguna posibilidad de ese cambio si no lo hacemos en equipo”, planteó Negri, quien se mostró junto a otros dos referentes indiscutidos de Cambiemos en Córdoba, Héctor Baldassi y Luis Juez. Por la Coalición Cívica asistió el presidente del partido, Gregorio Hernández Maqueda, el joven dirigente del partido liderado por Elisa Carrió. También estuvieron autoridades partidarias de la UCR y el PRO.

“Quiero dejar sentada una idea medular del cambio que venimos a proponer: me comprometo a gobernar solamente por cuatro años”, manifestó Negri ante los más de 700 asistentes que colmaron el salón principal del hotel.

“Hace 20 años que en Córdoba gobiernan los mismos. Es lógico que se hayan hecho algunas cosas bien pero también muchas se hicieron mal, pero son los mismos. Sin cambio, es muy difícil encarar nuevos desafíos después de tantos años. Tenemos que sacar, todos juntos, a nuestra provincia de esta rutina que empieza a parecer mediocridad, esta rutina a la que nos quieren acostumbrar como si fuera natural, predestinada, inevitable”, sostuvo Negri sin ahorrar críticas al gobierno del PJ.

“Hay otra Córdoba, distinta a la que nos muestra la exorbitante publicidad del gobierno. Tenemos problemas serios en la provincia, no podemos seguir mirando para otro lado. El cambio también tiene que ver con eso: con reconocer los problemas, decir siempre la verdad, y trabajar juntos para superarlos. Nos interesa encontrar soluciones más que buscar responsables. Y para empezar el cambio, somos un equipo de hombres y mujeres preparados, con experiencia, que trabaja codo a codo con los cordobeses desde hace años”, explicó. “No ponemos ninguna otra condición más que la de ser honestos, trabajadores y responsables”, aclaró.

Foto: Negri, Juez y Baldassi

En otra crítica al gobierno de Unión por Córdoba, Negri sostuvo: “Cuando se pone el gobierno al servicio de los proyectos políticos de los gobernantes se equivoca el rumbo, se cambian las prioridades, se usa y abusa del poder, se impiden las transformaciones, se cansa a la gente. Conmigo eso no va a pasar. Cuatro años es un tiempo más que suficiente para dar espacio al cambio que necesitamos, para limpiar lo que haya que limpiar y para abrirle el paso a las nuevas generaciones que son las que nos llevarán a la Córdoba del futuro, las que harán el cambio cultural que nos pondrá en el camino del crecimiento y el desarrollo”.

“No venimos para abrir grietas en Córdoba -aclaró Negri-, vamos a cerrar las que hubiera, pero eso no significa que vayamos a mirar para otro lado cuando haya que luchar contra la corrupción ni tampoco no decir la verdad. Las gritas se cierran con la verdad y sin impunidad para nadie, vamos a ser implacables con la corrupción, sea del partido que sea y provengan de donde provengan”.

Negri realizó un pormenorizado análisis de la situación en la que se encuentra Córdoba en salud, educación, seguridad, ambiente y vivienda y terminó su discurso con otro llamado a los cordobeses a trabajar en equipo. “En este camino recorrido aprendimos que, si lo hacemos juntos, si cada uno de los cordobeses y las cordobesas nos convencemos de que estamos para más y que podemos vivir mejor podemos superar hasta a las estructuras de poder más grandes y hacer realidad el cambio que nos merecemos”.