Más de 80 emprendedoras participan del “Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras”

Con el propósito de promover los productos de emprendedoras cordobesas, “Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras” recorrerá distintas festividades de la provincia durante el verano. Y el primer turno es el Festival de Peñas de Villa María, donde ya hay más de 80 expositoras participando de la muestra.

Entre otros, se destacan trabajos de tejidos, encuadernaciones artesanales, cerámica, bijouterie, indumentaria femenina, orfebrería. Además, también está presente el stand del FEM, la plataforma web en la que las emprendedoras pueden inscribirse para comercializar sus productos, a nivel nacional e internacional.

La feria puede visitarse, de manera gratuita, hasta el 6 de febrero.

Marcela Serena (Río Cuarto)

“Hace más de 4 años que me dedico al área textil, y a mostrar todo lo que se puede hacer a partir del bastidor como prendas o bolsos. Junto con mi marido, vendemos por pedido, y hemos estado en algunas ferias pero nunca una tan grande como esta”.



Orlena Khlivnyuk (Río Ceballos)

“Hacemos almohadones, y tratamos que sean de diseño y originales, con lindas telas que causen sensaciones lindas en los clientes. Lo hacemos desde hace casi tres años. Vendemos a través de ferias, pero es la primera vez que participamos del ‘Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras’. Tratamos de extendernos por distintos lugares con la idea de crecer”.



Cecilia Aguilera (Villa María)

“Soy artesana, y estamos con este nuevo proyecto de hacer macetas de cerámica junto con mi hermana. Estamos arrancando, y esta es la primera feria en la que nos anotamos. Tenemos fe en que nos va a ir bien”.



Madeleine Herrera (Córdoba)

“Empecé haciendo almohadones, y a falta de trabajo los comencé a hacer para vender. Me está yendo bien y ahora le agregué también a mi propuesta organizadores de tela. Me enteré por Internet de esta feria y me inscribí. Mi idea es que este negocio crezca y que sea una salida económica”.



Lucía Burgos (Villa María)

“Hace un año y medio que me dedico a mi emprendimiento de encuadernación. Soy diseñadora gráfica, y empecé a hacer esto para mí. Después mis amigas me dijeron que los podías vender y lo pensé como un emprendimiento, como una salida laboral. Todo lo hago muy a pulmón, pero vendo en las ferias de Villa María con otras mujeres, y todas nos hemos anotado para participar de esta”.