Presentaron el informe sobre el Sistema de Gestión Escolar en Córdoba (video)

La Provincia tiene casi un millón de alumnos y, en algunos niveles educativos, se advierte un crecimiento exponencial, dijo el ministro Walter Grahovac. El funcionario también manifestó su satisfacción por haber logrado una curva positiva de retención en el nivel secundario.

Fue presentado en la Biblioteca Córdoba el informe “El Sistema de Gestión Escolar en Córdoba”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. El trabajo describe los avances y desafíos del Sistema de Gestión Escolar (SGE) desarrollado en 2014 y analiza cinco módulos: escuela, alumnos, docentes, infraestructura y recursos.

El ministro de Educación, Walter Grahovac, agradeció la condición de socio externo del Observatorio y su contribución a la sistematización de datos. En este sentido, consideró que el aspecto más significativo que ha dejado en claro el aporte de Córdoba “es que hemos crecido en matrícula y tenemos casi un millón de alumnos; en segundo lugar, que en ciertos niveles ese crecimiento ha sido exponencial”.

Indicó al respecto que es el caso del nivel inicial con las salas de 3 y las de 4 años. “El tiempo escolar que también está medido en las escuelas primarias con la jornada extendida es una cosa muy significativa –añadió Grahovac– y el otro aspecto es que estamos logrando, en forma lenta y aunque nos falta mucho, un proceso de retención en la educación secundaria”.

Para evaluar los alcances de la investigación, distintos especialistas coincidieron en un panel acerca de “Desafíos en torno a la información educativa”. Participaron Nicolás De Mori, director general de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa; Héctor Gertel, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba; Ángel Robledo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, y Nancy Viano, directora del IPEA N° 229 Miguel Lillo.

La presentación del informe confeccionado por el Observatorio Argentinos por la Educación estuvo a cargo del director ejecutivo del organismo, Ignacio Ibarzábal.

El Observatorio es una fundación sin fines de lucro comprometida a no recibir aportes gubernamentales. Sus creadores lo definen como “una iniciativa plural y apartidaria, impulsada por un movimiento de referentes educativos, empresarios, emprendedores, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales”.

Grahovac precisó que Argentinos por la Educación trabaja con datos que ha recolectado la Provincia, “que son los que utilizamos para devolverle a las escuelas registros de matrícula, de trayectorias escolares y una serie de informaciones que le sirven a los equipos directivos de las escuelas y a los docentes para planificar”.

Respecto a la difusión de la información, recordó que el Gobierno de la Provincia firmó un convenio “en el marco de las políticas de transparencia que tenemos en Córdoba, donde nos parece que hay datos que no tenemos problemas en que se conozcan, que se haga seguimiento, que nos hagan sugerencias porque eso nos ayuda a mejorar. Las endogamias no suelen ser buenas y nosotros compartimos los datos, con el cuidado de no difundir los que sean personales”.

Ponderó el ministro “el avance que nos permite tener un listado nominalizado de alumnos de todo el sistema educativo”, y señaló que es poco habitual y que no lo tienen la mayoría de las provincias. Y subrayó: “Esto es sumamente importante porque nos permite hacer con esa nominalización un proceso de trayectoria educativa que es uno de los aspectos que ha analizado la gente de Argentinos por la Educación”.