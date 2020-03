Protocolo de casos positivos para COVID-19 en Córdoba

Ante un caso confirmado de COVID-19 la Provincia de Córdoba tiene implementado un circuito de abordaje de dicha patología. De este modo, en función al estado clínico, se podrá manejar en forma ambulatoria o internado, cumpliendo en cualquier caso el aislamiento obligatorio, tanto el paciente como sus contactos.

Tratamiento Ambulatorio

Se podrán tratar de manera ambulatoria los pacientes que sean menores de 60 años, sin co-morbilidades, sin vulnerabilidad social y con síntomas leves. A ellos se les realizará un seguimiento clínico por telemedicina.

Además, debe existir una capacidad del paciente y su entorno para cumplir con las precauciones recomendadas como parte del aislamiento domiciliario.

Estos pacientes recibirán primero el Alta Clínica. Esto se da cuando no presentan síntomas febriles por más de tres días y mejoran sus signos respiratorios.

Luego, viene el Alta Microbiológica. Para ello se deben realizar dos hisopados en las fosas nasales y la garganta, con una separación de 24 horas. Si ambos dan negativos, se otorga la condición de alta.

Sin embargo, para conseguir el Alta Definitivo, y según las recomendaciones de la OMS, el paciente debe continuar otros 14 días en aislamiento domiciliario.

Tratamiento Hospitalario

Los pacientes que no cumplan con los criterios para manejo ambulatorio, serán internados en la red hospitalaria definida para el abordaje de dicha patología.

Para obtener el Alta Clínica la persona deberá en primer lugar garantizar que tiene la posibilidad de realizar una recuperación segura en su hogar, y la capacidad él mismo y su entorno de cumplir con las precauciones del aislamiento domiciliario.

Por otro lado, es necesario acreditar que se encuentra afebril por más de tres días, estabilidad en los signos respiratorios, mejora en las imágenes de RX y un examen de laboratorio con buenos resultados.

Una vez alcanzada esa condición, se implementarán los mismos mecanismos que para el tratamiento ambulatorio, a la hora de obtener el Alta Microbiológica y el Alta Definitivo.

Cabe destacar que no existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección COVID-19. Las personas con diagnóstico positivo para esta enfermedad deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales, es decir asistencia respiratoria mecánica.

Seguimiento de contactos estrechos

Los equipos de salud jurisdiccionales a cargo de la investigación epidemiológica, deberán identificar de forma sistemática a los contactos de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 para seguimiento clínico – epidemiológico de cada uno de ellos.

Los contactos deberán permanecer bajo vigilancia activa durante 14 días, a partir del último día de contacto. Ante la aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria, se considerará caso sospechoso y se procederá en consecuencia.

RecomendacionesPor un período de 14 días desde el momento del contacto o del regreso del viaje, no salir de su hogar, ni recibir visitas.Evitar tener contacto cara a cara a menos de 2 metros con todas las personas con las que conviven, ni compartir ningún utensillo y después de usarlos lavarlos minuciosamente.Cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 60 segundos, se puede usar alcohol en gel.Ventilar regularmente los ambientes y desinfectar superficies comunes con una solución de agua y lavandina (100ml de lavandina en 10 lts de agua).No es necesario utilizar barbijo mientras no se tengan síntomas.Ante la presencia de cualquier síntoma no automedicarse y avisar telefónicamente al referente sanitario que le está realizando el seguimiento.