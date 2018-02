Publican carta en homenaje al Policía Franco Ferraro. El Gobierno decretó 3 días de duelo

Franco Ferraro fue abatido en el asalto de esta madrugada en Nueva Córdoba y cayó en el cumplimiento del deber. En medio del dolor que sufre la comunidad ligada a las fuerzas policiales Rodrigo Sebriano publicó en su muro de Facebook una carta en su homenaje que rápidamente se hizo viral.

En un párrafo también se refiere a los ciudadanos de a pie al refutar la creencia de que “están para eso” en referencia a dar la vida por la seguridad de otro. “Esto lo escribo para que todos los azules sepan que esta la sociedad nos ve como un número más”, subrayó y expresó su consternación por la pérdida de su compañero.

“Él se levantó un día y se fue a preparar para su guardia.. se baño, se alistó el uniforme ese gastado por el sol y la lluvia, y se despidió de su familia, sin saber que esa sería la última vez que lo haría.

Ya el día anterior había estado leyendo críticas hacia la policía en los medios, hizo caso omiso, ya que es algo común en este país, el criticar a las fuerzas armadas, la bronca hacia el uniformado, años de politica zurda y generadora de odio.

Un llamado al 101, la comisión, el llegar al lugar con tu pistola 9mm solamente, porque los derechos humanos no permiten que el policía porte armas largas como en países desarrollados, que te reciban con una lluvia de balas provenientes de armas automáticas. Dicen que en el país del revés, los malvivientes están mejor armados que los policías.

Esa fue tu última guardia, esa fue tu última despedida a tu familia, y tu última sonrisa con tu dupla.

Te vas con la frente en alto, te fuiste defendiendo los bienes y los derechos de un cordobés como vos, que ni conocías pero tu trabajo es ese, hacer lo que otros no tienen las agallas de hacer, pero para criticar atrás de una pantalla de celular ahí están siempre.

Esto lo escribo para que todos los azules sepan que esta la sociedad nos ve como un número más, los vídeos que hemos visto se nota el desinterés de la GENTE, que “estamos para eso”, que “estamos preparados para ESO”, pero la realidad es otra, NADIE está preparado para morir, la vida no tiene precio, y cuando pasan estas cosas en realidad lo unico que se gana es el reconocimiento de todos tus hermanos azules, de tu familia, pero en cierto modo no sirve de nada.. ya que no estás dupla para verlo, y el reconocimiento ya no sirve de nada, ya te fuiste a la guardia eterna.

Ojalá con las compartidas les llegue a su familia el mensaje de agradecimiento a este gran héroe que dio lo más preciado que se puede tener por defender lo ajeno.

Sabemos que no va haber marchas multitudinarias, pero en el silencio, ya quedaste en los corazones de todos los azules y en los de tu familia, para los que compartimos un recargo o una cancha con vos, algún chiste o alguna sonrisa duplin.

#QEPDdupla”

Duelo a nivel provincial

El gobierno de la provincia decretó que en todas las dependencias de la administración mantengan el duelo por el fallecimiento del oficial Franco Ferraro durante tres días.