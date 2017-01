Schiaretti afirmó que el feriado del 24 de marzo no debe modificarse Reviewed by Momizat on Ene 27 . El Gobernador Juan Schiaretti afirmó hoy que Argentina tiene cuatro feriados que por ser fechas fundacionales para el país tienen que ser inamovibles. Ellos son El Gobernador Juan Schiaretti afirmó hoy que Argentina tiene cuatro feriados que por ser fechas fundacionales para el país tienen que ser inamovibles. Ellos son Rating: 0