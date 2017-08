El gobernador Juan Schiaretti anunció la extensión del programa de ayudas reintegrables Vida Digna hasta cubrir, en lo que resta de 2017, a 65 mil familias cordobesas. Lo dijo durante un acto realizado en la Sala de Situación del Centro Cívico donde hizo entrega de la primera cuota de 15 mil pesos a 400 beneficiarios.

“Es una gran alegría continuar este programa, que es la nave insignia que el Gobierno provincial ha implementado -subrayó el mandatario provincial- porque si no le hubiéramos dado una mano a las familias que necesitan hacerse una pieza o un baño, era muy difícil que pudieran concretar el sueño de mejorar su vivienda ya que hay muchos problemas económicos y la gente siente que le aumentan las cosas y, la inflación no para y la plata no alcanza para llegar a fin de mes”.

Vida Digna ha sido concebido para asistir a familias que por sus ingresos tienen dificultades o la completa imposibilidad de acceder al crédito convencional, debido también a su incapacidad de ahorro. “Esa son las razones por las que a veces pasa el tiempo y la gente ve frustradas sus aspiraciones de mejorar la casa para dejar de vivir hacinados o ponerle fin a un problema sanitario”, dijo Schiaretti.

Destacó a continuación que facilitar el camino para mejorar la vivienda tiene que ver con la dignidad y la concepción solidaria que tiene el Estado. Inicialmente el programa tenía previsto llegar a 50 mil beneficiarios, “pero visto la demanda existente y que los trabajadores sociales universitarios han constatado que hay gente que necesita todavía de esta ayuda, mantendremos Vida Digna y hemos resuelto llegar, durante este año, a 65 mil familias”.

Hasta el momento 54 mil beneficiarios han recibido la ayuda “y el 95 por ciento ha concretado la obra para la cual solicitó el préstamo, lo que nos llena de satisfacción y prueba que fue un acierto confiar en que no había nadie mejor que el propio interesado para que, recibido el dinero, peleara el precio de los materiales y consiguiera la ayuda de un amigo o un familiar o trabajara él mismo en agrandar su casa”, sostuvo el Gobernador.

Indicó asimismo que el Estado “es el que tiene que estar cuidando de las familias y conseguir que aquel que necesita mejorar su hogar, tenga la chance de hacerlo”. También insistió en el carácter solidario del plan y recordó que las familias que pueden, abonan una cuota mensual de 250 pesos, sin ningún tipo de interés y durante 10 años. Se trata de quienes tienen un ingreso mensual de por lo menos 14.600 pesos, mientras que quienes se encuentran por debajo de esa cifra, pagan la mitad y finalmente las familias que ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria, no pagan nada.

“Esto hace a la dignidad y a la justicia social y a la solidaridad entre los cordobeses -remarcó Schiaretti- porque el que puede ayuda al que no está en condiciones pero tiene las mismas necesidades. Esa es la forma en la que debemos funcionar como sociedad “.

Por otra parte , el gobernador Schiaretti defendió la transparencia del programa y recordó que “no es el Gobernador ni sus funcionarios los que deciden quién tiene derecho a acceder al préstamo, sino los asistentes sociales y profesionales universitarios que relevan las necesidades. Esa es la forma de actuar cuando uno quiere hacer las cosas bien; yo no quiero que nadie haga política con las necesidades de la gente, que nadie haga clientelismo “.

También elogió el éxito del programa y la demanda que tiene, lo que decidió al Gobierno cordobés a extenderlo hasta llegar en el transcurso de este año a 65 mil familias. “Siempre vamos a tener una mirada especial sobre los que están pasando por muchas dificultades, sobre aquellas familias a las que no les sobra nada y que son las que más precisan que el Estado esté allí, dándoles una mano solidaria”, concluyó el mandatario.