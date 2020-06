Schiaretti: “Hemos controlado el brote, pero no la pandemia”

Autoridades del Gobierno Provincial y de la OMS presentaron un detallado informe epidemiológico sobre el avance del coronavirus en Córdoba.

El mandatario indicó que los tres brotes de la provincia”están controlados” y adelantó que podrían autorizarse nuevas actividades en los próximos días.

“Hemos controlado el brote, pero no la pandemia… no debemos descuidarnos para no volver hacia atrás. Vamos a seguir flexibilizando la cuarentena, pero es necesaria la responsabilidad social”.

Audio web del Gobierno de Córdoba- Transmisión UniversalMedios en vivo

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, y contó con la presencia de la representante en Argentina de la Organización Mundial Salud (OMS) y miembro de la Organización Panamericana Salud (OPS), Maureen Birmingham; presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued y del director del Instituto Nacional de Epidemiologia, Roberto Chuit.

“Es importante que a los 90 días de que sucedió el primer caso de coronavirus en Córdoba y cuando ya van más de 70 días de cuarentena, podamos escuchar de parte de nuestros equipos de científicos y sanitarios cómo está la situación de la pandemia. Es importante que podamos escuchar lo que hemos hecho y donde estamos, para delinear lo que haremos en el futuro”, dijo Schiaretti, en la apertura de la presentación.

Luego, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, repasó la evolución de la situación sanitaria en la provincia de Córdoba y de las medidas aplicadas desde la aparición del primer caso hasta la situación actual. “Desde el inicio de la pandemia hemos estudiado 38.984 personas. En la ciudad de Córdoba se realizan 17.602 test cada 1.000.000 de habitantes”, agregó.







Barbás se refirió al número básico de reproducción (Ro), un indicador del promedio de personas que se infectan a partir de un caso, y que dan cuenta de la tasa de contagio. Se trata de un indicador utilizado para evaluar si una epidemia está controlada.

“El Ro que tenemos en Córdoba luego de la cuarentena en las últimas semanas es de 0, 9. Se observa una tendencia de amesetamiento en los últimos días. Sin embargo, es importante estar atentos a otros factores, como el ingreso de personas repatriadas, la llegada del invierno, la situación de la población susceptible y el hecho de que la región se encuentra en plena curva ascendente de la pandemia”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Salud, Diego Cardozo, repasó los principales ejes de trabajo, que incluyeron la reorganización del sistema sanitario, la detección y bloqueo oportuno de casos, y la ampliación de la capacidad diagnóstica.

“Las medidas han sido efectivas. En este momento con una tasa de contagio que está por debajo de 1 y en los últimos días se registra curva descendente. En la últimas semanas no ha habido casos, salvo uno importado”, afirmó el funcionario, que además destacó que actualmente hay 401 localidades sin casos de coronavirus.

En cuanto a la apertura de las medidas de aislamiento, recordó que el dinamismo de la situación requiere la evaluación permanente de las estrategias. “Si en su momento no hubiésemos retrocedido de fase (de la cuatro a la tres) habríamos tenido aproximadamente 3.900 casos positivos por el contagio exponencial. Gracias a los 18 operativos en los distintos barrios de la ciudad pudimos contener el brote e interrumpir la cadena de contagios”, agregó Cardozo.

Birmingham (OPS/OMS) destacó los “logros en la lucha contra la pandemia” por parte de la provincia. La especialista consideró que Córdoba “llegó a un punto destacable” en la mitigación del Covid-19, aunque instó a sostener las acciones sanitarias implementadas hasta el momento. “No se pueden relajar. Son un ejemplo”, añadió Birmingham.

Finalmente, Schiaretti puntualizó que Córdoba viene abordando la pandemia de acuerdo a los estándares internacionales y en coordinación con el Gobierno nacional. “Hemos actuado bien en los tres brotes que se registraron en la ciudad de Córdoba y gracias al trabajo del sistema sanitario hemos conseguido controlar el brote”, sostuvo.





El mandatario se mostró satisfecho con promedio de testeos que realiza Córdoba, que triplica la media nacional.

“Tenemos la intención de seguir flexibilizando la cuarentena. Pero para eso es central la responsabilidad social: que se guarde distancia, que todos utilicen los barbijos, que se laven las manos, que no se pongan a conversar en grupos, que no utilicen los juegos ni los aparatos de gimnasia de los espacios públicos”, agregó Schiaretti, en relación a la progresiva reapertura de actividades que se concretarán próximamente.

Más adelante, el Gobernador recalcó que controlar el brote no es sinónimo de controlar la pandemia. “Si seguimos así, podremos avanzar en la liberalización de más actividades, pero recordemos siempre que el virus está ahí, acechándonos y no podemos descuidarnos”, sostuvo y añadió que «el Gobierno busca el mejor camino para volver a la actividad, pero cuidando la salud de todos los cordobeses».

«Sabemos que la pandemia -continuó- golpea de manera transversal a todos los cordobeses. Golpea al sector público, que no recauda, al sector privado, a nuestros empresarios que no venden y a nuestros trabajadores, que están suspendidos o han perdido el empleo, a los cuentapropistas. Quiero reiterar que el gobierno provincial está y estará allí, al lado de cada sector para acompañarlo y mitigar los sufrimientos que tiene, de acuerdo a las posibilidades económicas con que cuenta la provincia».

Y afirmó: «A todos les vamos a tender, y le estamos tendiendo, nuestra mano solidaria, para eso están funcionando tanto el gabinete social, cuidando de los que más precisan ser asistidos, y el gabinete económico, cuidando como poder darles la mano a los diferentes sectores que tenemos en la provincia».

En la presentación, también estuvieron presentes el vicegobernador, Manuel Calvo; la diputada nacional, Alejandra Vigo; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Cáceres de Bollati; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Juri, integrantes del Consejo Científico Asesor, Presidente del Círculo de Médicos Ángel Minguez, representantes del Grupo de entidades Empresarias: G Seis, Comipaz, de medios de comunicación, entre otros.