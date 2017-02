Schiaretti inauguró un nuevo período de sesiones de la Legislatura

Discurso del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, en el inicio del 139° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Unicameral:

Vengo a esta casa a inaugurar un nuevo periodo legislativo luego de transcurrido un año de mi mandato. Y lo hago con el mismo entusiasmo por el futuro de Córdoba y la Argentina con el que asumimos el Gobierno con mi amigo y compañero Martín Llaryora.

2016 fue el año donde nuestra Provincia volvió a una relación institucional CORRECTA CON EL ESTADO NACIONAL, recuperamos así, los recursos que nos pertenecen a los cordobeses y que largamente reclamamos. Ello, junto a la vuelta del crédito para el país y las Provincias, nos permitió encarar obras de infraestructura necesarias y poner en marcha programas y acciones para el progreso de Córdoba.

Pero fue también el año donde los argentinos nos enteramos oficialmente que uno de cada tres habitantes está por debajo de la línea de pobreza, lo que es una vergüenza nacional.

Quiero reiterar que la dictadura genocida, además de masacrar a 30.000 compatriotas, a quienes nuevamente rindo mi homenaje, destruyó el tejido social y el aparato productivo de la Patria.

Pero en 30 años de democracia no hemos podido revertir esa situación, sino que las crisis cíclicas sufridas en este tiempo han agravado la misma y eso es una deuda pendiente de la sociedad democrática.

Vivimos además un tiempo, en el que están pasando muchas cosas en el mundo: claramente, estamos asistiendo a un tiempo de profundos cambios, de cambios de época -como dicen-, y que requiere de mucha experiencia, tranquilidad de conciencia y convicción para no errar el camino.

Un tiempo que necesita de amplitud racional, de tolerancia y sensibilidad social. Un tiempo en el que nadie puede mirar para otro lado, porque hemos transitado un largo camino en Democracia y no queda margen para postergar decisiones.

Que nadie se haga el distraído.

Este es un tiempo de cambios de paradigmas…

Debemos desterrar la idea de que mientras peor le vaya a mi adversario político, mejor para mis intereses. Esa idea abonó las crisis que padecimos en estos 30 años y tuvo siempre un único perdedor: el pueblo.

Por eso, la principal tarea de la dirigencia en esta hora es evitar las crisis del país garantizando la gobernabilidad del mismo.

Como republicanos que somos, desde el primer minuto de gobierno decidimos apostar por la gobernabilidad de Argentina, apostamos por impedir las crisis, apostamos por la colaboración con quienes gobiernan el país más allá de pertenecer a fuerzas políticas distintas, sumando ideas que puedan ayudar, sabiendo que Córdoba es un motor fundamental para el arranque de nuestra Patria.

Como decía nuestro Santo cordobés, el cura gaucho José Gabriel Brochero, “hay que ponerse la patria al hombro”.

Las necesidades no tienen partidos, no tienen ideologías, no tienen pertenencia alguna; son necesidades y basta. Y eso es lo que tiene que entender la dirigencia política, social, empresarial, etc.

Los argentinos hemos vivido muchos momentos difíciles… hemos sufrido, pero también sabemos reponernos de los malos momentos. Por eso, tengo una mirada optimista sobre el futuro. Porque si encaramos entre todos, y solo entre todos, el trabajo de poner en marcha a la Argentina, tendremos el país que todos anhelamos.

En Córdoba, estamos desarrollando una propuesta de gobierno asentada en el diálogo, la equidad y el federalismo, queremos la distribución del poder, con un gobierno más territorial, empoderando a los municipios y comunas, con recursos y servicios que acerquen y aseguren la equitativa distribución de beneficios a los vecinos de la provincia. La distribución de acuerdo al número de habitantes de programas como el de los 30.000 lotes, de los fondos para hacer cordón cuneta, asfalto, o redes de agua, gas y cloacas, la distribución de las ayudas económicas reintegrables para construir el baño o una pieza según los datos por localidad relevados por el censo nacional 2010, hablan a las claras de nuestro criterio de equidad a la hora de distribuir recursos.

Al igual que el reconocimiento histórico que hizo la Provincia al municipio de la Capital por las actividades de educación y salud que desempeña. Así lo hicimos en otras ciudades más de la provincia. Esto es poner las cosas en su lugar, sin especulaciones políticas ni mezquindades.

Al igual que apostamos a la gobernabilidad de la Nación, también lo hacemos en la Provincia con cada uno de los municipios, no interesa el partido político que sea cada jefe comunal.

Queremos también a avanzar sobre un nuevo equilibrio de poder en la provincia, con una Legislatura abierta al diálogo y buscando el consenso.

Por eso, el Bloque oficialista, teniendo los votos necesarios para impulsar una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, sabiendo que la misma no afecta a la actual gestión de gobierno, sino a los próximos 20 años de Córdoba y a las futuras generaciones, decidió que si no hay consenso, no hay Ley. Ese es el camino, y no otro. Y el consenso debe lograrse donde está la legitimidad social, que solo la otorga el voto popular, por eso debe lograrse en esta casa, en la Legislatura de la Provincia.

Como dije hace algunos minutos vivimos un momento difícil y crítico desde lo social en Argentina.

Por eso, trabajamos decididamente al lado de los más humildes con muchísimos programas específicos, no universales, que llegan todos los días a los hogares más vulnerables de la sociedad.

Pusimos en marcha un plan en defensa de la familia que procura recuperar el tejido social que está débil, vulnerable y que requiere de todos.

Y lo hicimos apostando a la dirigencia política, social, religiosa, en el marco del Consejo de Políticas Sociales, haciendo coincidir estrategias comunes, en integración de planes, equipos, ideas… Porque nadie debe quedar fuera en esta reconstrucción social.

En ese sentido, es central cuidar de los más vulnerables, EMPEZANDO POR LOS NIÑOS, sobre todo los que nacen en hogares excluidos, ellos solo dejarán esa condición si acceden a la educación, para lo cual no debe faltarles proteínas y deben ser cuidados desde que están en el vientre de su madre, por eso el programa de protección a la mujer embarazada y su bebé para quienes van a ser mamás y no tienen obra social, que llegó a 2.055 mujeres en 2016.

Por eso también el programa de salas cunas para bebés vulnerables de 45 días a tres años, donde son cuidados con cariño por nutricionistas y maestras jardineras cuatro horas diarias recibiendo la leche fortificada y los pañales Ya hay 160 salas cunas abiertas donde se atienden 8.214 niños en toda la Provincia.

Por eso también la implementación de la sala de tres años en el sistema educativo estatal.

Por eso el PAICOR atiende a 194.082 alumnos en toda la Provincia.

Además para garantizar que a ningún niño le falte proteínas, pusimos en marcha EL PROGRAMA MAS LECHE, MAS PROTEÍNAS, y ya hay 137.000 niños humildes de 0 a 11 años en toda la provincia que reciben la leche.

EN CÓRDOBA, A NINGÚN NIÑO LE VA A FALTAR LECHE Y NINGUNO SE VA A QUEDAR SIN APRENDER LO QUE SE LES ENSEÑA EN LA ESCUELA POR FALTA DE PROTEÍNAS.

Trabajamos también con ELLAS….LAS MUJERES…, batalladoras que ya por el solo hecho de ser mujeres les cuesta todo un poco más; pero les cuesta aún más, cuando se convierten en mamás… todo es más difícil.

Ser mamá es una bendición y a ellas hay que ayudarlas a cuidar a sus bebés desde que están en las panzas hasta cuando deciden volver a trabajar con las Salas Cunas.

Por eso también la Provincia paga el cuarto mes de licencia por maternidad a las mujeres trabajadoras del sector privado, para que puedan estar mayor tiempo con sus hijos en el momento que más la necesitan, ya son 2.633 mujeres trabajadoras que recibieron este beneficio.

Por eso también el programa de práctica de empleo para las mujeres de más de 25 años, fundamentalmente para las jefas de hogar, ya hay 10.000 trabajando en los comercios de los barrios o en empresas privadas.

Y tampoco Córdoba se queda de brazos cruzados frente al flagelo social de la violencia contra la mujer, los mal nacidos que golpean a las mujeres deben ir presos, celebro en ese sentido la puesta en marcha de la modificación del código de faltas que así lo permite, al igual que la modificación del Código de Procedimiento Penal de la Provincia que da más facultades a los fiscales para dictar la prisión preventiva de los violentos.

Fue importante poner en marcha el programa provincial que permitió que 2.294 mujeres víctimas puedan tener el alquiler de la vivienda, la obra social para ella y sus hijos, la ayuda económica mensual hasta 24 meses y el subsidio mensual que se otorga a quienes les dan empleo. Como así también fue importante la creación del Fuero específico de violencia de género, la creación de 4 nuevos juzgados, 3 en capital 1 en Río Cuarto, el Polo Integral de la mujer en Córdoba que ya realizó 15.000 atenciones, el de Cruz del Eje y los que se sumarán este año: los de Río Cuarto, Villa María, San Francisco y otras ciudades del interior.

También es clave cuidar de nuestros ADULTOS MAYORES, reconociendo en esa etapa de su vida todo lo hecho por nosotros, para ello está la exención del impuesto inmobiliario y la tarifa social a 118.543 adultos mayores que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, está el pasaje gratuito para adultos mayores que tiene 197.593 beneficiarios, está el apoyo a los centros de jubilados que tiene 111 centros adheridos al programa.

También este año logramos acabar definitivamente el clientelismo político y la especulación con la ayuda social más básica: la de la alimentación. Los bolsones, ese rasgo de la vieja política que sólo alimentó la cultura de la pobreza, hoy encuentra en la Tarjeta Social la forma de dejar atrás definitivamente esas prácticas. Hasta el momento, ya son 21.663 (de un total de 69.000) las tarjetas sociales entregadas para comprar alimentos, distribuidas entre familias con dificultades, y son las asistentes sociales quienes con parámetros objetivos determinan los beneficiarios, este programa congrega el esfuerzo económico del gobierno provincial, el nacional y una gran red de comercios que aportan un cinco por ciento de descuento en productos de la canasta familiar.

Es central ejecutar programas que permiten MEJORAR LA VIVIENDA para lograr una vida más digna; MÁS DE 30 MIL FAMILIAS CORDOBESAS accedieron a las ayudas económicas reintegrables para hacerse la pieza o el baño que falta en su hogar. De esa cifra 21.790 se entregaron el año pasado, y antes que termine 2019 las 50.000 familias cordobesas relevadas por el censo nacional de 2010, recibirán este apoyo.

Quiero señalar los 3.300 créditos otorgados con fondos nacionales para que los hogares puedan hacer las conexiones a los servicios de cloacas, gas, agua, etc.

También trabajamos desde hace tiempo en la erradicación de ranchos en el Norte y Oeste de la provincia: para darle dignidad a las familias humildes de la región que, generación tras generación, vivían en condiciones indignas; y para ganar la batalla definitiva contra el mal de Chagas, ya que la vinchuca que lo transmite anida en los ranchos: seguramente el año próximo, lograremos alcanzar la meta de que ni un cordobés viva más en un rancho en el Norte y Oeste Provincial. Se tendieron además en esa región 210 km de líneas de media y baja tensión, y se hicieron obras de agua potable en 20 localidades y parajes.

Estos programas nos permitieron crear 10.665 nuevos puestos de trabajo en la Provincia.

Queremos acercar la familia a la casa propia a través de poder acceder a un lote: Sólo en 2016 se sortearon 5.725 lotes en el programa Lo tengo.

Y también, por primera vez en 12 años la Nación construye viviendas junto a la Provincia, ya licitamos 1971 viviendas donde la Nación financia el 70% de las mismas y la Provincia el 30%.

El fortalecimiento social tiene mucho que ver con que mantengamos una generación de niños y también de jóvenes que puedan enfrentar el futuro… Tienen que estar preparados para el mundo que viene, que como dijimos, viene lleno de nuevos desafíos.

De allí que este año pusimos en marcha el Programa Primer Paso y el PPP APRENDIZ, y hay 20.000 jóvenes de 16 a 24 años haciendo práctica laboral y a la vez aprendiendo un oficio muchos de ellos.

Y HAY 12.494 EMPRESAS Y EMPLEADORES EN LA PROVINCIA DEL SECTOR PRIVADO QUE REALIZAN UN APORTE ECONÓMICOPARA LA ASIGNACION ESTÍMULO QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PROVINCIAL

Y está el boleto estudiantil gratuito que benefició a 346.935 estudiantes y docentes en 2016.

Es también política social, el otorgamiento de 3.541 microcréditos (de los cuales 1.379 fueron a mujeres), que permitió a esos cordobeses tener posibilidad de ganarse la vida desarrollando su propia actividad productiva.

Y el fondo de desastres permitió que 2.112 familias de la Provincia que sufrieron las consecuencias de los desastres naturales, recibieran 37 millones de pesos en ayudas económicas para comenzar a reencauzar sus vidas.

Estos programas sociales que enumeré, significarán una inversión de más de 6.300 millones de pesos para 2017.

Esto no quiere decir que aquí se agotan las medidas para cuidar de los vulnerables de la provincia. Siempre encararemos acciones para avanzar en el camino de la reparación de los más necesitados y de la justicia social.

PERO TENEMOS LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE NADIE EN LA PATRIA HA PUESTO EN MARCHA TANTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LOS HUMILDES COMO CORDOBA, Y TENEMOS EL ORGULLO DE HABERLO HECHO DE MANERA TRANSPARENTE.

PORQUE ESA ES LA MANERA DE ACTUAR DE QUIENES ENTENDEMOS QUE SOLO TIENE SENTIDO GOBERNAR CUANDO EL EJE ES LA JUSTICIA SOCIAL Y EL BIEN COMÚN. Y QUE EL VERDADERO PROGRESISMO ES EL QUE PROPONE A SU PUEBLO, PROGRESAR INTEGRALMENTE, CON LA DIGNIDAD QUE SE MERECEN LAS FAMILIAS DE CORDOBA.

No hay dudas que para salir de la pobreza tenemos que apostar a la educación y al trabajo.

Nosotros, desde el momento que asumimos el primer gobierno, apostamos a la educación, como política de Estado.

Abriendo escuelas que estaban cerradas, construyendo centenares de nuevos edificios, facilitando el acceso a la educación. Promoviendo la calidad, abriendo jardines, apostando a la prolongación de jornadas y creando una Universidad propia.

Estamos convencidos que la educación no se proclama, sino que se hace… por eso, en 2016 se construyeron, están en construcción o licitadas 383 aulas por el plan Aurora y 43 escuelas nuevas en igual situación.

En el nivel primario todas las escuelas estatales urbanas y 66 escuelas rurales (es decir, un total de 876 escuelas) cuentan con jornada extendida en el segundo ciclo sumando dos horas más de clases diarias.

Esto representa, 90 días más de clases en el calendario escolar de nuestros niños y niñas.

De las 876 escuelas hay 147 ubicadas en contextos vulnerables que cuentan con jornada extendida desde el 1er. Ciclo.

Por otra parte, 415 Coordinadores de Curso se han incorporado a las escuelas secundarias estatales para acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes y favorecer la permanencia y egreso de este nivel.

Un dato que nos gratifica, es haber logrado que 5.037 estudiantes de 14 a 17 años volvieron a la escuela secundaria gracias al programa P.I.T.. Y ya contamos con 1.800 egresados desde 2013 hasta 2016.

Además, ocho Escuelas Secundarias Experimentales PROA (Programa Avanzado de Escuelas Secundarias en Desarrollo de Software) se han distribuido en el territorio provincial.

La recuperación de la EDUCACION TECNICA, nos permite contar hoy 251 escuelas secundarias de esa característica y 25 Institutos superiores. Ya hay 5.000 egresados con los nuevos planes de estudio de 7 años de duración en las escuelas técnicas secundarias.

Y ESTE AÑO 2017 LICITAREMOS O FIRMAREMOS CONVENIOS PARA CONSTRUIR 636 AULAS (580 HARA LA PROVINCIA Y 56 LA NACIÓN) DE MANERA TAL QUE EN 2018 TODAS LAS ESCUELAS PUBLICAS TENGAN LA SALA DE CUATRO AÑOS Y LA JORNADA EXTENDIDA EN PRIMARIA. HOY A LA TARDE ESTAMOS FIRMANDO CONVENIO CON LOS INTENDENTES DEL INTERIOR PARA CONSTRUIR 330 AULAS Y EN FEBRERO LLAMAREMOS A LICITACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS 250.

TAMBIÉN LICITAREMOS ENTRE LA PROVINCIA Y LA NACIÓN 102 ESCUELAS NUEVAS, 17 LA NACIÓN Y 85 LA PROVINCIA, DE LAS CUALES 40 SERÁN ESCUELAS PROA, PARA AVANZAR EN UNA FORMACIÓN ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SIGLO 21.

Siempre decimos que lo más importante es tener una mejor educación:

Por eso, la Provincia ocupa un rol central en la formación docente continua: el 70% de quienes se capacitan lo hacen en el propio Ministerio de Educación. En este sentido, destacamos la creación y puesta en marcha del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos donde 1.300 docentes se capacitan.

También, 150 docentes de nivel primario y secundario se capacitan en Programación Informática para posteriormente ser incorporado en la enseñanza, y lo hacemos junto al Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y el FAMAF de la U.N.C.

Además, Córdoba -después de 20 años- volvió a ser sede de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que congregó a miles de alumnos de todo el país.

Y vamos a ser sede, y seguramente será uno de los hechos más importantes de ese año, del Octavo Congreso Internacional de la Lengua Española que tendrá lugar en Marzo de 2019.

Ustedes saben… nuestros gobiernos se caracterizan por HACER, por buscar alternativas creativas que permitan el desarrollo de nuestros innovadores, de nuestros jóvenes, de nuestros futuros trabajadores, de nuestros estudiantes, de nuestras familias.

En esta línea de trabajo, se inscribe el nuevo programa de apoyo a los jóvenes de 18 a 35 años que inicien sus actividades como emprendedores a través del PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO AL JOVEN EMPRENDEDOR, que fomentará ese espíritu en los jóvenes que tengan su domicilio en Córdoba. El programa prevé exenciones impositivas provinciales, ayuda para sostener el costo de sus empleados y apoyo crediticio a tasas de interés preferenciales y será puesto en vigencia desde la Agencia Córdoba Joven.

La AGENCIA DE INNOVACION, con participación pública y privada, puesta en marcha el año pasado por ley, permitirá a nuestra Córdoba seguir a la vanguardia en el país en cuanto a desarrollo de tecnología y su aplicación a los procesos productivos.

En esa línea también se inscribe la ley de PROMOCIÓN A LAS ACTIVIDADES AUDIOVISUALES, que plantea a Córdoba como un polo de producción audiovisual y abre las puertas con fuerza de otra industria creativa, limpia y del conocimiento en la provincia.

También la Provincia pondrá en marcha medidas para favorecer a las empresas aéreas que radiquen su CENTRO DE OPERACIONES EN CÓRDOBA (Hub aéreo), tales como ayuda para pagos de salarios, y apoyo a la inversión.

Esto, sin descuidar las economías regionales de nuestra Provincia: Seguimos produciendo el 33% de los granos del país y consolidamos en 2016 nuestra posición de ser el primer productor de maíz y lácteo de Argentina, esto habla a las claras de la potencia de nuestro complejo agroalimentario, que fue, es y será la base del progreso cordobés.

Seguiremos siendo un polo de producción automotriz, la llegada de Nissan y las inversiones por U$ 1.150 millones que esta empresa, Renault y FIAT están ejecutando, nos garantizan la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo en Córdoba.

Y Córdoba seguirá siendo el principal destino turístico de Argentina, las nuevas conectividades aéreas internas e internacionales, los futuros hub aéreos de empresas nacionales e internacionales, las inversiones hoteleras y afines, el desarrollo por parte del Estado de nuevos productos turísticos, el desarrollo que estamos haciendo del turismo religioso. Y la recuperación a fines de 2016 del vuelo desde Córdoba a Madrid nos abre la puerta para ser un lugar de turismo internacional.

Pero para que las palabras no caigan al vacío hay que ser absolutamente claros: Ningún país, ninguna provincia puede pretender y mucho menos, prometer progreso productivo y trabajo, si no tiene un plan serio de desarrollo de infraestructura.

NOSOTROS LO TENEMOS; hemos previsto durante nuestra gestión, una inversión cercana a los 4 MIL MILLONES DE DOLARES, que -entre otras cosas- está generando alrededor de 40 mil puestos de trabajo.

Apostamos al desarrollo vial de la provincia para que nuestra producción, nuestra materia prima, nuestros trabajadores, nuestras familias, y los turistas, puedan trasladarse de manera segura.

Este año vamos a terminar la Autovía entre Córdoba y Río Cuarto; vamos a dejar casi completa la autovía entre Córdoba y Jesús María; avanzará la autovía de la Ruta 19 entre Córdoba y Río Primero, comienzan los trabajos para terminar la bajada del camino de Altas Cumbres, se inicia la construcción de la variante Costa Azul y la autovía alternativa a la ruta nacional 38 en Punilla, seguiremos cerrando el anillo de la circunvalación en Córdoba, el pavimento de la ruta Zaira-Marcos Juarez, de Onagoity- Limite con Pcia de Buenos Aires, Villa Santa Rosa- Las Gramillas, Taninga-Las Palmas, Las Arrias-Sebastián Elcano, entre otras que pavimentaremos.

Además conforme al plan de mantenimiento de Vialidad en 2017 vamos a repavimentar 600 km de rutas.

Este año vamos a realizar 820 km de alteo, construcción y mantenimiento de la red secundaria junto a los consorcios camineros, de ellos 500 serán en las zonas de producción tambera.

En las zonas rurales y aquellas afectadas por las inundaciones, estamos trabajando con las organizaciones del campo y universitarias para resolver los problemas de fondo, por eso -mientras los productores ponen en marcha mecanismos para recuperar la tierra, reconvertir cultivos, y cuidarla mejor, nosotros iniciamos una fuerte inversión en obras: construimos, readecuamos y limpiamos 1.250 km de canales en 2016 y haremos 1.400 km en 2017, en un programa provincial que será aprobado por todos los sectores involucrados.

Estamos avanzando decididamente para pasar del 51% al 80% de los cordobeses con cloacas, son 71 localidades en las cuales ya iniciamos los trabajos o estamos licitando las obras para alcanzar tal fin.

La EPEC, ha terminado 198 km de líneas de alta tensión y 476 km de preensamblado tendido en toda la PROVINCIA, entre otras obras realizadas por la empresa que invirtió 868 millones de pesos en 2016.

Para que las fábricas puedan seguir creciendo al igual que la industria del turismo, tenemos que tener Gas: 69.516 cordobeses pueden acceder al gas natural con las obras habilitadas en 2016 (Estación General Paz, Río Ceballos, Las Acequias, Villa Reducción, Villa de las Rosas y Alta Gracia).

Y con los gasoductos troncales cualitativamente Córdoba quedará definitivamente en el camino del progreso y el desarrollo económico.

Quiero reiterar ante Ustedes, que en este año, todos los ramales y gasoductos de la provincia estarán en plena ejecución.

Todo está en marcha: como se dice por ahí, diciendo y haciendo.

Sin dudas, que todo lo que hacemos, lo que transformamos, lo debemos hacer con una fuerte conciencia ambiental. El año pasado tuvimos el orgullo de ser la primera sede en Latinoamérica del encuentro de Economía Verde que busca de ampliar la conciencia social, gubernamental e institucional en lo que significa concebir un mundo que se desarrolle sustentable e integrador.

El ser humano no puede ser concebido independientemente del medio ambiente.

No podemos seguir destruyendo los recursos vitales que brinda la Tierra, porque sólo obtendremos verdaderas catástrofes sociales en las próximas décadas. Tenemos que entender que los recursos vitales para el hombre y sus descendientes derivan de la naturaleza y no sólo de su poder de transformación de la realidad.

Tenemos que entender que humanizar no significa necesariamente ganarle espacios a la naturaleza.

Como ya se ha escrito, tenemos que entender que el porvenir de los pueblos, en mucho dependerá de no caer en manos de la propia deshumanización. Y en esto hay algunas amenazas concretas que tienen que ver con la codicia y la improvisación, el abuso de la tecnología y la deficiencia educativa.

En tal sentido, hacer sustentables a nuestras ciudades es otro punto importante de partida: Por eso, el gobierno está trabajando con los intendentes en el saneamiento cloacal de la Provincia; y por eso acompañamos a los jefes comunales en la construcción de centros de reconversión de la basura.

En este campo, una mención especial quiero dedicar al trabajo que se viene desarrollando entre el Gobierno Provincial, a través del IPLAM, y 11 municipalidades y comunas junto a instituciones académicas, profesionales y organizaciones sociales para concebir el Plan Director de Sierras Chicas QUE DEBE TRANSFORMARSE EN LEY. Y que contempla que 60.000has. de las 85.000 que componen el corredor serán intocables como bosque nativo.

Además por ley, vamos incluir la obligatoriedad de tener forestado hasta un 5% de la superficie de los campos. Como así también la introducción de la buenas prácticas en el manejo del suelo en las explotaciones agropecuarias para evitar que siga subiendo la napa freática que en los últimos 30 años pasó de 10 a 1 metro de profundidad debido a una incorrecta utilización de los suelos y que es clave revertir para evitar las inundaciones en los campos y localidades de la provincia.

Estos son los nuevos pasos que daremos en procura de cuidar lo más preciado, la tierra y el ambiente en Córdoba.

En salud, durante 2016 se relevó la prestación en cada municipio y comuna de la atención primaria de la misma y se firmó un nuevo acuerdo que permite distribuir con parámetros objetivos todos los recursos previstos por la ley ( FOFINDES) a los gobiernos locales, sin que se quede con parte de ellos el gobierno provincial. Esto representa un importante salto cualitativo en la atención de la salud pública.

Como también será un gran salto cualitativo la DIGITALIZACIÓN de las historias clínicas en los hospitales provinciales. Próximamente saldrán a la venta los pliegos de la licitación al respecto, en la cual el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria y la Dirección de Informática de la Provincia están trabajando. EL PRIMER PASO SERA LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL EN LOS HOSPITALES PROVINCIALES PARA LUEGO INCLUIR A LOS CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN DE LA SALUD.

A su vez, se trabaja en un programa especial JUNTO A LA U.N.C., para inserción y capacitación de nuevos profesionales en el interior provincial, en departamentos donde hay carencia de profesionales formados en medicina general.

A finales de 2016 pusimos en marcha el Programa de prevención y atención a las víctimas de adicciones, que prevé para este año 2017 una inversión de 100 millones de pesos para atender ese flagelo.

En todos los centros de salud mental estamos con obras en ejecución, refuncionalizando los pabellones y adecuándolos a la nueva ley de salud mental. (Oliva, Bell Ville, Santa María de Punilla y Córdoba).

Este año 2017 se finalizará la construcción del hospital Elpidio Torres en la zona Noreste de la ciudad, como también la ampliación del hospital regional de Unquillo en Sierras Chicas y el de San José de la Dormida.

Iniciaremos además la construcción del nuevo hospital de Río Tercero, la transformación en centro de alta complejidad del Hospital de Villa Dolores, los nuevos hospitales de día (ambulatorios de alta capacidad resolutiva) en Barrio Los Filtros y Barrio Mercantil anexo en la ciudad de Córdoba, el nuevo edificio del Neuropsiquiátrico en la Capital que se hará en el predio del Hospital Misericordia y la nueva maternidad provincial en el complejo Pablo Pizzurno.

La seguridad es una preocupación de muchos, pero una ocupación excluyente de este gobierno. Tenemos en claro que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad DE NUESTRA GENTE. Esta tarea, para que sea sustentable en el tiempo, debe ser integral.

Nadie puede creer seriamente que sólo poniendo más policías en la calle, se resuelven los problemas. Esa es una parte y lo estamos haciendo, para equipar mejor y capacitar a nuestras fuerzas.

Por eso en 2016, incorporamos 1.500 policías, además 341 autos y camionetas, 210 motos, 5.000 chalecos antibala y equipos para agregar 3.000 radios a la comunicación policial. Fue la mayor inversión anual en equipamiento policial de la historia de la Provincia: 560 millones de pesos.

Y en 2017 incorporaremos 1.000 nuevos policías, 395 móviles, 170 motos, 5.000 chalecos antibalas, 3.000 pistolas, además de equipos de comunicación, cámaras de seguridad y otros elementos que permitan avanzar en tecnología para nuestra policía. Serán 780 millones de pesos en el año superando en más de 200 millones lo invertido en 2016.

Pero el plan, estratégicamente, debe apuntar a cambiar las condiciones sociales de nuestra gente, a disminuir y acabar con la exclusión social que es la madre de la inseguridad, con acciones coordinadas entre distintos gobiernos, y fundamentalmente con la sociedad civil en general, y de los barrios en particular. Todos….., los que deben solucionar el problema, los que trabajan desinteresadamente y los que sufren el delito.

No hay fórmulas mágicas ni hay golpes de efecto que solucionen la problemática de la inseguridad, por eso este gobierno nunca anunciará medidas milagreras, ni las presentará como un plan salvador, siempre mantendremos el compromiso, la seriedad, el trabajo y la decisión política de encarar el problema estructuralmente.

Corredores seguros,…… Consejos comunitarios,… Policía Barrial, …….Urbanización de barrios.

Progresivamente vamos poniendo en marcha nuestro plan: en los barrios, en distintas ciudades, pero también hacia dentro de nuestra policía.

Tenemos un desafío excluyente: La policía mejor capacitada, al lado de la gente, en el barrio, en las calles. Una policía que actúe con la ley y la constitución en la mano, defendiendo los derechos humanos, y cuidando los cordobeses.

Y también quiero dejar absolutamente claro que este gobernador va a tomar todas las medidas que hagan falta para impedir que unos pocos delincuentes con uniforme de policía destruyan el trabajo de miles de agentes, suboficiales y oficiales que se juegan la vida para defender la integridad y los bienes de los cordobeses, y no vamos a permitir que estos delincuentes intenten a su vez deshonrar a una institución que es básica en toda sociedad democrática.

Debe destacarse como positivo que es la propia policía quien saca a luz, denuncia esos casos y los pone a disposición de la justicia.

Por eso, en el proyecto de modificación de la Ley de seguridad Pública, que pasará a llamarse Ley de Seguridad Publica y Ciudadana que hoy ingresamos a esta Legislatura, además de institucionalizar el plan de seguridad ciudadana, se incluye la creación de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL, para que haya un control preventivo del accionar de su personal. Esto viene a complementar la acción del Tribunal de Conducta Policial que juzga las irregularidades cometidas por el personal policial.

También estamos trabajando, con una comisión de expertos, para REFORMAR EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, dotando al proceso de mayor dinámica, reduciendo los plazos de investigación y de aplicación de sanciones. Definiendo también con precisión las faltas, leves, graves y gravísimas y aumentar las sanciones incorporando dentro de las sanciones gravísimas a la violencia de género y familiar. En el curso del año giraremos las modificaciones a esta legislatura para que se transformen en ley.

Y hay que recordar que junto a Psicólogos y Trabajadores Sociales de la UNC, sumados a nuestro equipo de trabajo hemos profundizado los mecanismos de selección y el seguimiento de los aspirantes. Deben ingresar policías con vocación, capacidad y honestidad.

Todas estas acciones y obras que sintéticamente mencioné, se hacen en una Córdoba que tiene superávit fiscal, que solo toma créditos para obras públicas, nunca para solventar gastos corrientes. Por eso en 2016 se disminuyó en 1.201 personas el Escalafón general (entre contratados y personal permanente) y en 2017 no superaremos el número de trabajadores de ese escalafón existente al 31 de Diciembre de 2016: 19.040 empleados. Solo puede haber aumento de personal en salud, educación y seguridad, no en la burocracia central del Estado. Y quiero que sepan, que este gobernador va a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal alcanzado por la Provincia, cuidando cada peso que entra y fijándose bien en que se gastan los recursos.

Querida familia de Córdoba

Nuestra provincia tiene todas las condiciones para seguir creciendo y aportando a nuestra patria….

Con el trabajo de nuestra gente, Córdoba es el primer exportador internacional de maní

Primer productor nacional de sorgo.

Primer productor nacional de maíz

Primer productor lácteo del país.

Quinto productor mundial de soja

Segundo productor nacional de trigo

Una de cada 200 vacas en el mundo es cordobesa

Córdoba representa el 47% de las exportaciones en Tecnología Médica, uno de los rubros más dinámicos en los últimos años.

El 85% del territorio cordobés tiene uso productivo

El 15% de las exportaciones argentinas son cordobesas

El 50% de los camiones de Argentina se fabrican en Córdoba

Dos de cada 1000 vehículos en el mundo se fabrican en Córdoba

Somos el primer productor nacional de lavarropas, cocinas y secarropas.

SOMOS el primer productor de caramelos en el mundo.

Tenemos 12 universidades públicas y privadas con más de 220.000 alumnos.

Tenemos todo… Tenemos una provincia homogénea en su diversidad.

Y sabiendo que no somos una isla, sintamos el orgullo de ser cordobeses….

Sepamos que Córdoba en su diversidad, ahora está llamada a garantizar la gobernabilidad en la Patria y ser un motor de su desarrollo.

Sigamos trabajando juntos por un futuro para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los nietos de nuestros nietos.

Porque al fin y al cabo CORDOBA SOMOS TODOS…..Y LA HACEMOS ENTRE TODOS.

Muchas gracias.