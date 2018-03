Se presentó el plan integral para adultos Córdoba Mayor

El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa integral ideado para mayores de 60 años e instituciones, Plan Córdoba Mayor.

Gestionado desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial, está estructurado en tres ejes de trabajo. Dos de ellos destinados exclusivamente a personas mayores de 60 años y el tercero a personas e instituciones abocados a la temática.

“Me parece importante que en Córdoba hayamos sido capaces de aunar los programas que tenemos en marcha como la Tarifa Social, el Boleto de Adultos Mayores y las excepciones impositivas con este programa Plan Córdoba Mayor que permite una atención integral de nuestros adultos mayores”. Expresó durante su mensaje el gobernador Schiaretti.

Posteriormente, el mandatario provincial destacó: “Es importante que los pueblos respeten a sus adultos mayores, que les den el lugar que se merecen. Pobre de los pueblos que no cuidan a los niños y que no cuidan a los viejos, porque no tienen futuro y reniegan de su historia”.

El plan está estructurado en tres ejes de trabajo:

“CUIDADOS PROGRESIVOS” y tiene como objetivo garantizar los cuidados gerontológicos a personas indigentes con alta dependencia y mayores de 60 años .

para personas mayores de 60 años.

para personas mayores de 60 años. “CAPACITACIÓN, FORMACIÓN GERONTOLÓGICA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL”para todas las personas e instituciones interesadas en la temática.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli, destacó: “Depende de nosotros, entre todos los que estamos involucrados en esta temática, que podamos convertir todos estos recursos, estas ideas y este espacio político, en una verdadera política de Estado”.

El Plan Córdoba Mayor demandará una inversión de 850 millones de pesos y será coordinado con municipios, comunas y ONG del sector.