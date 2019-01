Soledad actuó en la primera luna coscoína

Comenzó este sábado la 59ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, con un sentido homenaje a Mercedes Sosa en el que participaron Víctor Heredia, León Gieco, “La Bruja” Salguero y Nahuel Pennisi, entre otros artistas, y un cierre de lujo por parte de Soledad.

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, confesó que para él la noche inaugural fue “el sueño del pibe” y detalló que se vendieron un 92% de las 11 mil localidades disponibles.

La Virgen del Valle de Catamarca, patrona del Festival, llegó custodiada por su guardián personal, Omar Ezequiel Jara, conocido como “Betún”, que se encargó también de llevarla de nuevo a la gruta una vez terminado el acto de apertura.

Con mucha puntualidad, a las 22, estuvieron presentes en el escenario el imán Salman Collard, de la tarija Naqshbandi; el pastor Alberto Colombo, de la Iglesia Protestante; el pastor Patricio Gutiérrez, de la Iglesia Cristiana Evangélica; y el presbítero Carlos Antonio Joaquín, cura párroco de Cosquín, para hacer una bendición.

Gutierrez indicó: “Esto es algo histórico en la inclusión. Nunca se había visto. Agradezco mucho al intendente Gabriel Musso por esta convocatoria. La verdad que me siento muy halagado de poder haber dado una bendición para nuestra tierra, para nuestra Argentina y para nuestro querido Cosquín”.

Inmediatamente después, el ballet Camin interpretó el himno a Cosquín, mientras que la Banda Municipal Blas Parera, junto al Coro Municipal de Cosquín, cantaron el Himno nacional.

Claudio Juárez, la voz de la Plaza Próspero Molina, inició formalmente la noche con la tradicional arenga -“¡Aquí Cosquín, capital nacional del folclore!”- ante un aturdidor aplauso generalizado.

Minutos después comenzó el homenaje a Mercedes Sosa, “Traigo un pueblo en mi voz”, que contó con la dirección de Popi Spatocco y reunió a más de 140 músicos sobre el escenario, además de un elenco de estrellas envidiable.

Con una espectacular versión de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, Nahuel Pennisi, Víctor Heredia, Julia Zenko y “La Bruja” Salguero dieron inicio al tributo a una de las máximas exponentes del folclore nacional.

A medida que se sucedieron los temas, también subieron más artistas al escenario Atahualpa Yupanqui como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Bruno Arias y Nadia Larcher quienes interpretaron “Hermanos”, “Como pájaros en el aire” y “Como la cigarra”.

José Luis Aguirre, León Gieco, Julia Zenko y Mónica Abraham, una adición de último momento, se sumaron a los demás para hacer “Esa musiquita”.

Fabián Matus y su hija, Araceli, recibieron una placa en conmemoración de su madre, Mercedes Sosa.

En medio del homenaje hubo un espacio solo para las artistas femeninas que, acorde a la temática, cantaron “Alfonsina y el mar”.

“Mercedes, nos has enseñado a ser rebeldes, a no tener miedo, a borrar todas las fronteras y acá seguimos todos los cantores, todos los músicos, los compositores y en especial las mujeres”, dijeron las intérpretes.

“Todo cambia”, “Solo le pido a Dios”, “Razón de vivir”, entre otros; no faltó ninguno de los clásicos de “La Negra” Sosa, e incluso se animaron a recordarla con canciones de otros artistas, como “Inconsciente colectivo”, compuesta por Charly García.

Los artistas se mostraron visiblemente emocionados durante su presentación, al punto que varios de ellos lloraron con orgullo y alegría.

La Trova Rosarina se reunió en el escenario Atahualpa Yupanqui.

Tras el gran despliegue escénico, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, entregó al único hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, quien estaba acompañado por su propia hija, Araceli, una placa conmemorativa a la memoria de su madre.

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, confesó que la dejó “muy emocionada” el show que tildó “maravilloso” y señaló: “No son solo la capital del folclore sino la capital de los que piensan, de los que sueñan, de los que con estos maravillosos trovadores nos emocionan a todos”.

Cuando bajaron del escenario, los músicos que participaron en el homenaje contaron lo que sintieron en el momento. Teresa Parodi señaló: “Sentimos la presencia de ella, fue muy fuerte. Fue un momento increíble, salimos todos con los ojos llenos de lágrimas”.

Bruno Arias, por otro lado, llamó al momento “único” y agradeció a Popi Spatocco. Liliana Herrera opinó: “Los géneros existen y hay que producir un diálogo bello entre ellos. Hoy fue una gran celebración, no de la muerte sino de la vida y los legados. Es el único modo en que podemos pensar esta patria”.

León Gieco vivió el momento “muy bien” a pesar de que confesó que hubo “poco ensayo”: “Popi fue el que más trabajó en todo esto, consiguió todo este coro maravilloso, consiguió la Orquesta de Córdoba y pudo mezclar todas las voces”.

Consultado sobre cómo describiría a la homenajeada solo dijo conmovido: “Bondad”.

Nahuel Pennisi comentó: “Me emocioné muchísimo. Es el homenaje perfecto en el lugar perfecto. Cosquín fue todo para ‘La Negra’ y ella fue todo para nosotros”. Además, declaró: “Estas son las cosas que más me llenan, cantar la música de mi país, nuestro folclore”.

María de Los Ángeles, alias “La Bruja” Salguero, contó: “Intentamos hacer un poquitito de lo que ella hizo. Sin duda alguna ha sido la guía para muchos”.

Y en ese sentido, detalló: “En mi caso particular, fue mi guía. En el sentido de saber que podemos tener una voz. Yo vengo de una familia muy humilde, muchas veces se me enseñó a bajar la cabeza, a no hablar, y cuando empecé a escucharla descubrí que la libertad es para todos y es importante”

Víctor Heredia, por su parte, opinó: “Esta emoción de hoy realmente creo que me completa”, y agregó: “Mercedes fue como mi segunda madre, la conocí cuando tenía 19 años. Cantó mis canciones, fue mi amiga entrañable”.

Cerca de la medianoche subió al escenario quien ganó el premio Consagración en Cosquín en 2018, Emiliano Zerbini. El cordobés deleitó al público con su mezcla de chaya, zamba y jota cordobesa.

El que se llevó todas las miradas, con sus 16 años, fue el ganador del pre Cosquín por Resistencia, Chaco, Guido Encinas.

El joven encantó y puso al público de pie con su voz angelical: “No puedo creer lo que viví ahí. Es un paso más en este sueño viviente que estoy pasando”, contó.

Y siguió: “El momento que viví ahí, poder pasar con músicos tan geniales, tan importantes fue algo muy impresionante para mí. Agradezco al Gobierno de Corrientes y al vicegobernador que hicieron posible que yo hoy esté acá”.

El Cuarteto Karé, que consiste de cuatro voces con una guitarra y un bajo, enamoró con su repertorio del cancionero popular argentino y latinoamericano, y pusieron a todos a bailar con “Carnavalito quebradeño”.

El segmento “Postales de Provincia” estuvo marcado por la presencia de La Trova Rosarina, que replicó el éxito de Mercedes Sosa “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y además tocó “El témpano”.

El cantautor Jorge Fandermole comentó, en diálogo que volver a reunirse con La Trova lo pone “muy orgulloso” porque le permite representar a su provincia. Y añadió, tambien: “Nos gratifica mucho no ser una pieza de museo”.

El conjunto Fuelles Correntinos intepretó temas de su nuevo disco, “Chamamé aborigen”, y llevó lo mejor de la chaya al público de Cosquín.

La penúltima presentación de la noche fue la del histriónico Román Ramonda, que tocó el teclado y el acordeón con una digitación admirable y además, por primera vez, cantó.

El músico hizo un repaso por diferentes estilos, desde la música clásica hasta el pop más moderno, y se llevó los aplausos de todos.

Finalmente, tal como estaba previsto, llegó el turno de Soledad Pastorutti, que se subió al Atahualpa Yupanqui minutos después de las 2.

Minutos antes, había adelantado “Gracias a Dios todo se dio para que sea una fiesta. Fue hermoso todo lo que pasó en el escenario hasta ahora, ojalá podamos estar a la altura de la circunstancia y cantarle con todo a la gente que está aquí que está llena la plaza”.

El “huracán de Arequito”, que vistió un top rosa intenso, comenzó su show con “Qué viva la gente” y continuó con “La Gringa” y “Chamamé del milagro”.

Mientras decenas de bailarines danzaban en el fondo, la “Sole” homenajeó a su compatriota santafesina Teresa Parodi, y dedicó el tema “Pedro Canoero” a ” toda la gente que no la está pasando muy bien por el tema de las inundaciones”.

“El tren del cielo”, “Solitos solos” y “El bahiano” fueron de las canciones más coreadas por una Plaza Próspero Molina casi repleta.

Soledad, acompañada por su hermana Natalia, siguió con sus chacareras hasta pasadas las 3, y cerró una noche despejada en la que habían pronosticado lluvias pero tuvo un clima agradable y templado.

Fuente: Cadena 3-

Cómo siguen las nueve lunas coscoínas:

Domingo 27: Luciano Pereyra, Peteco Carabajal, Destino San Javier y Julieta Marucco.

Lunes 28: Sergio Galleguillo, Néstor Garnica, Facundo Toro y Los Guaraníes.

Martes 29: Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Leandro Lovato, Ceibo y Fabricio Rodríguez.

Miércoles 30: Los 4 de Córdoba, Los Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Por Siempre Tucu y Martín Paz.

Jueves 31: Los Tekis, ‘El Indio’ Lucio Rojas, Bruno Arias y Milena Salamanca.

Viernes 1 de febrero: Raly Barrionuevo, Pedro Aznar, Nano Stern (Chile) y Yoel Hernández.

Sábado 2 de febrero: La Callejera, Orellana Lucca, Horacio Banegas, José Luis Aguirre, La Bruja Salguero con Eruca Sativa, Dúo Coplanacu y Chango Spasiuk.

Domingo 3 de febrero: Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino serán los encargados de cerrar la 59º edición del tradicional festival.