Transporte: FETAP solicita se convoque a una mesa de diálogo

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) solicita que se convoque a una mesa de diálogo a los actores correspondientes para dar una solución lógica al paro de 96 horas decretado por AOITA, y reclama que el Gobierno de la Provincia de Córdoba haga público el nuevo esquema de distribución de subsidios, con el fin de dar previsibilidad al sistema.

En relación al paro que se encuentra vigente hasta las 00 horas del martes 9 de febrero, la federación que nuclea a las empresas de transporte manifiesta que es la primera vez que, en un contexto de paro, no ha recibido un solo llamado de los organismos oficiales ni ha sido convocada para generar una instancia de diálogo que permita superar la situación. En cambio, nos encontramos con una actitud casi adolescente frente al problema que no contribuye a llevar una solución efectiva y rápida a los usuarios.

Asimismo, aclara que los colectivos de las empresas se encuentran a disposición para reactivar el servicio y que si las empresas cobraran las compensaciones que corresponden y que aún se adeudan, abonarían directamente a los choferes y cumplirían con las obligaciones asumidas con ellos como siempre se ha realizado.

Por otra parte, Fetap exige información sobre el nuevo esquema de distribución de subsidios que aplicará el Gobierno de la Provincia de Córdoba y que el mismo se haga público para que cualquier persona pueda conocer cuánto recibe cada una de las empresas en concepto de compensaciones (subsidios), al igual que la información de ingresos y costos, de manera que permitan conocer el resultado de la ecuación económica del sistema, y no sólo los ingresos como un dato aislado.

En ese marco, y considerando el nuevo contexto de pos pandemia, desde la asociación de empresas de transporte se reclama al Gobierno que explicite qué sistema de transporte quiere de aquí en adelante, con qué volumen de coches, frecuencias y tamaño del sistema.

Además, y en relación con la reciente Resolución N° 29–2021, que excluye de los subsidios al transporte a todos los servicios que recorran más de 60 kilómetros, se solicita que se defina cómo se interpretarán determinados artículos de dicha resolución; cómo se actuará en caso de demoras de los subsidios nacionales; si van a respetar la cláusula de Nación mediante la cual la Provincia debe aportar el 50% de subsidios para

cada Empresa, Sistema o Jurisdicción; y cómo se van a resolver las situaciones de asimetría entre urbanos de capital e interurbanos y urbanos del interior de la provincia, ya que la misma resolución manifiesta que el valor por unidad debe ser igual independientemente del tipo de servicio.

La única reunión que se mantuvo hasta el momento en relación al nuevo esquema de distribución, se realizó en forma virtual con las áreas técnicas de Fetap y Asetac. En la ocasión, se brindó un supuesto criterio de distribución, se manifestó que se realizaría algo provisorio y no facilitaron ni las planillas ni montos correspondientes. Con tan acotada información ninguna de las Cámaras emitió opinión alguna.

Desde Fetap también se recuerda que el transporte de pasajeros es una actividad regulada y que es el Gobierno quien la regula. Las empresas no marcan la desigualdad sino que son operadores del sistema. Un sistema que desde hace años está desfasado, con un Gobierno que no viene aplicando la tarifa técnica y para lo cual planteó un esquema de subsidios que hoy, además de no brindarlo, se encuentra desactualizado y

que frente al reclamo de las empresas quiere hacerlas ver como que viven del Estado.

Lo cierto es que hoy son las empresas las que subsidian el sistema ya que aquellas que tenían algo de fondos disponibles lo transfirieron a su personal mientras que otras recaudan para cubrir sólo los costos operativos.

Desde la Secretaría de Transporte de la Provincia se ha manifestado que las empresas están recaudando fuertemente debido a la temporada turística.

Sin embargo, esos dichos se contraponen con datos brindados públicamente por la misma cartera en los

que si se compara enero 2021 con el mismo mes del año pasado, apenas se está trasladando el 27% promedio de los usuarios. En este sentido, hasta el 21 de enero, el promedio de corte de boletos diarios fue de 142.741 en 2020, mientras que este año es de apenas 38.234.

En relación a las frecuencias la situación es similar: en el primer mes del 2020, fueron

122.586 servicios que se dispusieron; mientras que en enero de 2021 fueron 37.702, es

decir, el 31%.

Desde Fetap remarcamos que puede haber empresas que estén teniendo mayores ventas por el tipo de corredor donde transita y celebramos que puedan reactivar sus actividades. Pero se trata de casos aislados y esto es un sistema integral de transporte de pasajeros que cuenta con empresas de 70 u 80 años de trayectoria. Sistema que el Gobierno tiene la obligación de hacer sustentable.