Tribunal Electoral Provincial: Ya se pueden consultar padrones

El Tribunal Electoral Provincial de Córdoba puso a disposición de manera online la consulta del padrón provisorio de votantes que se utilizará en las próximas elecciones provinciales.

Los electores podrán constatar si sus datos personales figuran correctamente y solicitar enmienda de errores u omisiones hasta el 8 de marzo en el sitio web http://dondevoto.justiciacordoba.gob.ar/.

El 12 de abril se publicará el padrón definitivo donde figurará la escuela y número de mesa donde votará cada elector.

Los interesados deberán ingresar su número de DNI, indicar si es extranjero y, de esta forma, podrán verificar si sus datos figuran correctamente.

Si el elector observa que no figuran en el padrón; que todos o algunos de los datos no son correctos; que está registrada una persona que ha fallecido; etc, podrá realizar su reclamo hasta el 8 de marzo ante la Cámara Nacional Electoral en www.padron.gov.ar/cne_reclamos que tiene autoridad y jurisdicción para realizar las modificaciones y/o supresiones en el padrón.

Asimismo, los interesados podrán realizar su solicitud personalmente en la ciudad de Córdoba el Juzgado Electoral Provincial sito en Caseros 684, de lunes a viernes de 8 a 14.

Los días 25, 27 y 28 de febrero, la atención se extenderá hasta las 20. Se ha dispuesto una línea específica para este tipo de reclamos: (0351) 4481022.