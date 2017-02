UEPC amenaza no comenzar el ciclo lectivo 2017 Reviewed by Momizat on Feb 14 . El gremio docente ratificó que no comenzará el ciclo lectivo en Córdoba "si la Provincia no cumple con lo acordado" en años anteriores. "El 2017 inicia sin que El gremio docente ratificó que no comenzará el ciclo lectivo en Córdoba "si la Provincia no cumple con lo acordado" en años anteriores. "El 2017 inicia sin que Rating: 0