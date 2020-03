UEPC Capital rechazó la oferta salarial de la Provincia

Este viernes el gremio realizará una asamblea departamental en la cual se definirían posibles medidas de fuerza. El Gobierno propone una suba en tres etapas, que redondearía el 20,1% en julio.

La seccional Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó este jueves la oferta de incremento salarial propuesta por el Gobierno provincial.

Se trata de un aumento en tres cuotas a pagarse en febrero, mayo y julio. Con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el aumento llegaría al 20,1% en el último mes. De esa manera, el salario de maestro de grado inicial pasaba de $ 31.095 a $37.345, según publicó UEPC en su portal.

El incremento propuesto para febrero es del 6,8%; en mayo alcanzarían el 11,8% y se completa un 16,9% en julio -sin agregar el fondo nacional-, publica el gremio.

“Se considera que es insuficiente”, destacó la secretaria general adjunta de la delegación Capital, Alina Monzón.

Este viernes será la asamblea departamental, donde el gremio definirá las medidas a seguir de acuerdo a las propuestas de las distintas delegaciones.

“Calculo que al mediodía tendremos novedades de como se resuelve”, pronosticó.

Por otro lado, el secretario general del gremio, Juan Monserrat, dio por hecho que en esa asamblea se votará en contra de la propuesta, debido a que hay un rechazo masivo de parte de las distintas delegaciones.

“Hay una tendencia muy fuerte de que este monto no alcanza. No hace falta llegar a una votación para darse cuenta de que no hay un clima favorable al acuerdo. Vamos a discutir con los compañeros hasta qué punto vamos a llevar adelante medidas de fuerza y qué tipo de pedidos vamos a solicitar al Poder Ejecutivo”, adelantó, en diálogo.

“Está claro que hay que reabrir la paritaria y seguir discutiendo y mejorando la oferta salarial”, opinó.

“No es que esta oferta sea tan fácil de rechazar porque necesitamos dinero en nuestros bolsillos para recomponer rápidamente el poder de compra de nuestros salarios. Lo que sí está claro es que para la mayoría de los departamentos es insuficiente, con lo cual lo que amerita es solicitar al Poder Ejecutivo que mejoren la oferta presentada”, agregó.

Por último, Monserrat explicó que “lo que más ha irritado a todos los docentes es que se construya la oferta salarial con una rebaja de aportes personales a la Caja de Jubilaciones”.

“Los compañeros creen que la baja de aportes va a desfinanciar el sistema. Los compañeros tienen temor de que se reforme el sistema previsional de Córdoba como consecuencia del desfinanciamiento que tiene todo el sistema jubilatorio”, contó.

“Es tal vez el punto mas débil de la propuesta. Los compañeros han puesto mucho hincapié y ha sido unánime en toda la provincia sobre la debilidad que tiene la propuesta en ese punto en particular”, completó.

