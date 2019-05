Una ciudad a oscuras, carros de combate y fogatas en las calles: cómo fue la jornada del Cordobazo

“Cuando voy ingresando por el puente Santa Fe veo las trazas de las balas que pasaban por la Santa Rosa, y digo: ¿Qué hago? A mi hermana me la había encargado mi padre, estudiaba medicina, vivía conmigo, y yo la había dejado en eso que era tierra de nadie, oscuro. Se escuchaban balazos. Cuando paran las balas me cruzo, y en la esquina había un bar donde había viejos que jugaban a los dados, todo lleno de vidrios. Cuando iba caminando por la galería veo que salen de bomberos, los militares. Entonces me meto en el bar, me dejan entrar los viejos. Me quedo contra el vidrio y veo pasar a todos los compañeros de la Federación Juvenil Comunista que habían estado en la casa. Los llevaban los militares, y entre ellos estaba mi hermana. Así la vi (dice, y se pone las manos atrás de la nuca). Fue terrible para mí. Mi hermanita. Mi papá me iba a matar. Me sentí muy mal, y ese día terminó para mí mal. Los llevaron al Tercer Cuerpo del Ejército y los tribunales militares los empezaron a juzgar, condenar. Me fui a mi casa a ver si estaban mi mujer y mi hijo, y ese mismo día abandoné ese departamento porque sabía que iban a venir por mí”, agregó.