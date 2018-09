Alfonsín en Brinkmann: “La grieta es mucho más mala de lo que la gente cree”

Cómo se anunciara días pasados, el Dr. Ricardo Alfonsín recorre la zona con actividades programadas en Altos de Chipion y San Francisco. En Chipion acompaña la asunción de las nuevas autoridades partidarias y en San Francisco tiene previsto tomar contacto con los medios de prensa y presidirá la asunción de las nuevas autoridades del Comité local que encabezara Francisco Muratore.

En Brinkmann fue recibido por el Dr. Abel Marengo.

UniversalMedios pudo entrevistar al Dr. Alfonsín quien hizo referencia a la actual coyuntura política del país.

Pidió que haya un compromiso de todas las fuerzas políticas y abogó por el diálogo.

Conceptos del Dr. Alfonsín

“Estoy preocupado por la situación del País, los datos sociales y económicos del 2015 que hacían presagiar años posteriores difíciles, hoy son muy complejos. La inflación mayor, el deficit fiscal mayor, el comercial mayor, el endeudamiento mayor, el estancamiento no se corrige, la pobreza sigue creciendo, de manera que es una situación muy difícil….. con la diferencia que no hay cuatro año por delante sino un año y medio… espero que la Unión Cívica Radical se ponga a trabajar y esté a la altura de las circunstancias, para mi eso significa lograr acuerdos entre todas las fuerzas políticas con el capital y el trabajo para llevar cierta tranquilidad a la sociedad para que por lo menos las cosas no se van a complicar más…

Le pido al Partido que se haga cargo de esta tarea, el partido debería convencer al Pro que es necesario convocar a un acuerdo y a todas las fuerzas políticas que es necesario lograr un acuerdo, para evitar que las cosas se compliquen más hacia adelante… espero que la política esté a la altura de las circunstancias, para recuperar la confianza de la sociedad que se ha perdido a pasos acelerados…

Yo creo en el diálogo, no creo en la grieta, la grieta es mucho más mala de lo que la gente cree… en una familia agrietada no se puede crecer, mucho menos en una empresa o en un País… creo que la Argentina tiene problemas estructurales severos, para superarlos hace falta acuerdos de mediano y largo plazo, ya no para enfrentar la coyuntura sino para salir del estancamiento… esto no es tarea de un solo Partido, ni de un solo Gobierno, es una tarea que requiere de un acuerdo de los principales partidos…

Hoy no gobierno Cambiemos, gobierna el Pro… nunca fue una coalición de gobierno, nunca hubo un acuerdo programático, lo dijo el propio Presidente de la República… algunos radicales más macristas que Macri, perdón más Papistas que el Papa, dicen que esta es una coalición de gobierno… gobierna el Pro. Eso no significa que nosotros podamos opinar. El Radicalismo tiene no sólo derecho a opinar sobre los contenidos de las decisiones, tiene la obligación de hacerlo… porque nosotros si bien no somos una coalición de gobierno, si somos responsables de que el Pro haya llegado a ser gobierno… y no podemos acompañar decisiones equivocadas…