Altos de Chipión: el viernes liberan pagos a los ahorristas

Estarán destinados a unos 130 ahorristas. Los montos serán de 35 mil pesos para cada uno, informó el presidente de la entidad.

Fabio González, presidente de Mutual Altos de Chipión, involucrada en una presunta estafa de manos de su exgerente, Lucas Priotti –se encuentra prófugo de la Justicia- dialogó en la noche del lunes con los ahorristas frente a la sede mutualista. Allí informó sobre un plan de acción que se ejecutará desde el próximo viernes cuando se liberen algunos pagos.

Luego, González ratifico este plan en declaraciones a Radio Centro Morteros: “Ese pago se hará efectivo con dinero que la Mutual tenía en resguardo en un banco. En principio es pagar ahora lo que se pueda por este mes y la idea es seguir, con todo lo que se vaya recaudando mes a mes, distribuyéndolo entre todos los asociados”.

“A los ahorristas más grandes no les significa mucho, pero vamos solucionando una cuestión social de la gente que tiene sus pequeños ahorros, y es entendible el enojo de todos; los integrantes del Consejo también han sido casi todos perjudicados, porque algunos han perdido sus ahorros de muchos años”, explicó.

De los damnificados, unos 130 “podrán retirar sus depósitos” y el resto “la idea es vaya cobrando de a poco”. Desde el viernes, les irán pagando unos 35 mil pesos a cada uno.

Poca información

González remarcó que “lamentablemente no hay mucho de nuevo” respecto de la investigación de la justicia, y señaló que aún no tienen conocimiento de la situación de Lucas Priotti, el ex gerente.

“Es lo que la gente más preguntaba, pero no sabemos si está detenido o no”, apuntó González, quien indicó que desconocían “los manejos del ex gerente, y hace unos quince días un miembro del Consejo me habla para ver si vendíamos dólares, porque nunca se lo había habilitado al gerente para hacer eso”.

Ante esa situación, los integrantes del Consejo se reunieron varias veces con Priotti, aunque el mismo aseguraba que estaba todo bien. “El manejo de Priotti no está del todo claro, pero lo hacía por afuera y nos engañó a todos”, aseguró González.