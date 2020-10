Alumnos de Devoto fabricaron un yogur fortificado en base a zanahoria. La palabra del Director Gerardo Venica

Valorar el trabajo de profesores y alumnos que en época de pandemia ponen su mayor esfuerzo para seguir adelante.

En estos últimos días fueron noticias los estudiantes del Ipet Nº 89, Paula Albarracín, de Devoto. Un proyecto que fue destacado por una publicación internacional por parte de la Revista “Énfasis Alimentación”, enfocada en la industria alimenticia y de circulación internacional.

Hoy en TDN, Canal 10, el Director Gerardo Venica explicó “todos los años hacen prácticas profesionales en empresas de la localidad de Devoto y la zona como San Francisco, este año debido a la pandemia no se pudo pero los alumnos hicieron todo desde sus hogares”.-

“Les cuento que se trata de un grupo de estudiantes de 7º año de la escuela técnica Ipet 89 y fueron ellos que fabricaron un yogur fortificado con vitamina C hecho a base de zanahoria, era una de las consignas del proyecto, pero tambien relacionado a la buena salud justamente por la pandemia del coronavirus…”, sostuvo el director.

Por el contacto que tiene la profesora que trabajó en el proyecto, “el mismo fue valorado por la revista “Énfasis Alimentación”, enfocada en la industria alimenticia y de circulación internacional”.-

“Una de las propuestas es diseñar productos innovadores. Después de un tiempito de investigación y como este año que teníamos que fortalecernos por la pandemia, surgió hacer un yogurt fortificado”, valoró.

Venica agregó “los vecinos, familiares pudieron probar el productos, yo aun no, vivo en San Francisco y debido a la situación sanitaria no he podido llegar; es valorable de manera inmensa el trabajo de los alumnos y profesores, todo desde sus hogares cuidando cada proceso elaborativo dado a que no podían trabajar en laboratorios; es fundamental saber que los jóvenes deben animarse a más, la zona esta cargada de personas talentosas, si nos arriesgamos a más logramos grandes resultados, como estos”, sentenció.-

El director cerró diciendo que “La legisladora provincial Alejandra Piasco presentó un proyecto de reconocimiento a los estudiantes en la Unicameral”.

Audio entrevista TDN

Fotos: