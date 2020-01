Anses: fechas de cobro de jubilaciones en febrero 2020

La Administración Nacional de Seguridad Social publicó el calendario de cobro para los jubilados y pensionados en febrero de 2020. También para pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para el mes de febrero de 2020, y que comenzará a efectuarse a partir del 10 de febrero y hasta el día 28 del mismo mes, según la cifra a percibir y terminación de DNI. También se detallaron los pagos para pensiones no contributivas (PNC), que serán las primeras en cobrar a partir del 3 de febrero.

Hay que recordar que en enero se pagó además el segundo bono extraordinario de cinco mil pesos para las jubilaciones mínimas y pensiones, que es proporcional y puede verse el detalle y a quiénes incluye en este enlace. El Gobierno nacional anunció que se estudia un aumento para las jubilaciones, aún no definido.

Como es habitual, el cronograma con la fecha de cobro depende del último número del DNI y del monto del haber. Los primeros en cobrar serán quienes perciben las pensiones no contributivas y cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1.

¿Cuándo y cuánto cobran los jubilados en febrero de 2020?

La fecha límite de cobro es el 9 de marzo de 2020.

1- Jubilaciones y Pensiones hasta $15.991:

DNI Fecha de Pago

0 10 de febrero

1 11 de febrero

2 11 de febrero

3 12 de febrero

4 13 de febrero

5 13 de febrero

6 14 de febrero

7 17 de febrero

8 18 de febrero

9 19 de febrero

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a $15.991:

DNI Fecha de Pago

0 y 1 20 de febrero

2 y 3 21 de febrero

4 y 5 26 de febrero

6 y 7 27 de febrero

8 y 9 28 de febrero

3- Pensiones No Contributivas

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 3 de febrero

2 y 3 4 de febrero

4 y 5 5 de febrero

6 y 7 6 de febrero

8 y 9 7 de febrero

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).