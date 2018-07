Avanzan las obras de nuevas viviendas en Suardi

La Municipalidad de Suardi lleva adelante la construcción de 7 nuevas viviendas, para familias de esa ciudad, 6 de las cuales se realizan a través del Programa de Ejecución de Vivienda en Lote Propio, la restante por parte del Programa de Emergencia Habitacional Canasta de Materiales.

Está destinado a los propietarios de terrenos que no tienen posibilidades de construir la vivienda por no contar con ingresos suficientes y/o no poder acceder a la financiación de la banca privada.