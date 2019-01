Balnearia: manosearon a su hija y agredió fuertemente al abusador

Antes de quedar detenido fue golpeado brutalmente por el padre de la víctima, que ni bien se enteró de lo sucedido hizo justicia por mano propia.

Todo comenzó en la tarde del martes, cuando un joven oriundo de San Francisco que hace dos años vive en la localidad de Balnearia envió a su hija a llevar un pedido a unas dos cuadradas de la casa donde viven, a un comercio ubicado en el ingreso a la localidad.

“Al quedar sin trabajo me dedico a la venta de pastas. Y en un negocio a dos cuadras siempre me compran pastelitos. Entonces mandé a mi hija a llevárselos porque yo estaba con otra tarea”, inició la charla el papá de la niña, quien prefirió mantener el anonimato.

Al rato, contó que su hija volvió con el rostro pálido y bastante asustada. “Me doy cuenta que algo le pasaba y le pregunto. Me dice que había afuera del negocio un hombre con cara de violador. Le pregunto por qué dice eso, qué le pasó. Me dice que nada pero enseguida se larga a llorar”, narró. Luego agregó: “Esta persona, que estaba cortando el paso afuera del local la retuvo un rato antes de entrar y le pregunto qué llevaba. Cuando mi nena le dice pastelitos, él toca el paquete y le dice ‘pastelitos calientes como esta colita’ y la toca. Luego me dice que le toca la zona del pecho”.

Al conocer lo sucedido, el sanfrancisqueño radicado en Balnearia no dudó en ir a buscarlo. Caminó el par de cuadras que los distanciaban del lugar del hecho y furioso al llegar lo enfrentó: “Apenas me ve con mi hija me dice, sin que yo le diga algo, ‘yo no le hice nada a tu nena, no la toqué’. Se mandó al frente solo”, explicó. Tras ello lo trompeó y hasta lo agredió con un ladrillo que tenía a escasos metros. Luego vino la policía y se llevó detenido al presunto abusador y le tomó la denuncia al padre de la menor.

“Desde la comisaría me dijeron que reconoció que la tocó. Y quedó detenido”, explicó a este diario. Pero no terminó ahí, sino que denunció que la familia de quien tocó a su hija lo estuvo amenazando durante toda la noche del martes.

El abusador fue trasladado este miércoles a la alcaldía de San Francisco.

