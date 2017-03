Entidades renovaron adhesión al Banco Solidario de Sangre de Morteros

Durante un acto que se desarrolló en el auditorio de la CSPM las instituciones adheridas al Banco Solidario de Sangre, pertenecientes a Sunchales, Ramona y su filial en Aldao, Devoto, Tacural, San Guillermo, Suardi y Villa Trinidad renovaron con la firma de un contrato, su adhesión al servicio, en el marco de su 30 aniversario que se celebrará en el mes de noviembre.

Era nuestra intención y una deuda que teníamos con estas localidades porque en la medida que se han ido incorporando a nuestro sistema se han ido generando convenios con todas ellas, pero la intención, en el

marco de nuestro aniversario era actualizar y unificar estos convenios?, destacó el director del Banco Solidario de Sangre, Dr. Carlos Gaido Aclaró que esta firma no significa un cambio en el sistema, solamente es un convenio que se renueva en características generales pero no en las básicas, expresó.

De esta forma las localidades que trabajan con el Banco Solidario de Sangre de Morteros siguen aportando una cuota solidaria mensual y los donantes como lo han hecho hasta la fecha, mientras que el Banco Solidario de Sangre se compromete a entregar la sangre cuando el asociado lo necesita.

Gaido recordó que las primeras localidades que adhirieron a nuestro Banco Solidario de Sangre fueron Suardi y San Guillermo, mientras que la última en sumarse fue Devoto. Con todas estas entidades hemos trabajado codo con codo, sentimos permanentemente una colaboración, no solamente se trata de que nos llaman cuando necesitan la sangre, sino que trabajamos juntos perfeccionado el sistema y buscando soluciones a las dificultades que se van presentando?, destacó Gaido.

Por otra parte el presidente del Banco de Sangre adelantó que durante el aniversario que se celebrará en el mes de noviembre se realizará un festejo más social. Vale destacar que fue el primer Banco solidario del país y hoy es un modelo de gestión y avance tecnológico. A lo largo de los años, ha brindado solución a través de la provisión de sangre humana o sus derivados a todos sus asociados.

Fuente: Cooperativa de Morteros