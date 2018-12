Bio Animalis anunció acuerdo con el intendente para prohibir pirotecnia en San Francisco

La Fundación Bio Animalis anunció en la noche de este lunes un acuerdo con el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, para prohibir el uso de pirotecnia en la ciudad a partir de 2019.

“Desde la Fundación Bio Animalis e Instituto de Derecho Animal de San Francisco queremos informarles que el año que viene vamos a ser territorio libre de pirotecnia”, informaron tras una reunión mantenida este lunes con el jefe municipal y el secretario de Gobierno, Gustavo Piscitello.

Desde la entidad animalista precisaron que la medida prohibirá todo tipo de pirotecnia, incluso las populares “estrellitas” o “chasqui boom”.

“También acordamos el trabajo conjunto para la elaboración y posterior sanción del proyecto de ordenanza. Sólo será viable el uso de pirotecnia fría como excepción, la cual es de uso en otros países, siendo ésta benigna para el medio ambiente y seres vivos, ya que no posee pólvora, no quema, no produce contaminación auditiva (es insonora) y pudiendo usarse en espacios cerrados por sus características”, agregaron.

Desde Bio Animalis agradecieron el compromiso del Gobierno municipal y también a Bomberos Voluntarios, que acompañaron la iniciativa lanzada en el 2014, que busca evitar los daños de la pirotecnia a las personas, animales y el medioambiente.