Caso Chocolate: Gómez dijo ser inocente

El joven acusado de despellejar al perro Chocolate, quien quedó en libertad días atrás tras pagar una fianza, aunque sigue imputado por este hecho, habló con la emisora Mitre 810 y aseguró ser inocente: “Se me acusa de algo que no hice. Soy inocente”. Luego agregó: “Fue algo armado en contra mi. Lo que se dijo es mentira”.

Gómez, peluquero de 36 años, quedó en libertad luego de estar detenido por 22 días aunque continúa imputado por el supuesto delito de violación de domicilio e infractor a la ley 14.346, llamada Ley Sarmiento, de protección animal, que establece un mínimo de 15 días a 1 año de cárcel.

“Soy inocente. Cuando el policía fue a mi casa averiguó si vivía solo y me empezaron a acusar sin tener pruebas. La mujer que hizo la denuncia, que tengo al lado, no apareció más. Por no meterte en el tema sos culpable. Yo no sé quién fue”, expresó Gómez a esa emisora.

Además, denunció: “Es mentira que me haya quejado de los ladridos de los perros. El único que dijo la verdad desde un principio fui yo. Me están tomando el pelo, no sé qué está pasando”.

Y por último agregó: “Lo que me interesa es la gente que sabe cómo soy yo. Saqué perros de la calle y los llevé a vivir a mi casa. Se va a aclarar y se va a saber quién es quién en todo esto”.

Fuente: La Voz de San Justo