Ceres vuelve a la Fase 3 del aislamiento

Así se confirmó en las últimas horas y luego de cumplir 14 días en Fase 1 y sin casos positivos en los últimos 4 días. Del total de 20 positivos, 10 ya fueron dados de alta. Dos hombres siguen internados en el Hospital Cullen de Santa Fe.

En el marco de la nueva etapa habrá varias flexibilizaciones aunque no todos podrán reabrir sus puertas. No obstante si durante el fin de semana, y los primeros días de la semana que viene, no aparecen más casos de Covid 19, que no estén ligados a los actuales infectados, Ceres podrá encarar una fase 4.

En fase 3, podrán abrir, además de los negocios que ya están trabajando como esenciales, todos los comercios de los rubros, regalerías, venta de celulares, electrodomésticos, salones de estética, peluqueros con turno, zapaterias, pilcherias, bijouterie, librerias, jugueterias, entre varios otros siempre ligados al rubro consumo.

También se pondrán en marcha corralones, gomerias, talleres mecánicos, bicicleterias, talleres de motos, podrán trabajar los albañiles, los remises, las empleadas domésticas, mutuales, oficinas de cobro express o pago facil, telecabinas, lavaderos de automóviles, y cobranza a domicilio.

Asimismo, el horario de atención no podrá superar la franja de 8 a 20 hs. Esto es algo que impondrá el gobierno de la ciudad, por recomendación de la provincia.

Los que no podrán abrir, y tendrán que esperar el ascenso a fase 4, la semana que viene o dentro de 10 días, son los shop de estaciones de servicios, el take away (locales de comidas para llevar con mostrador) bares, restaurantes, y gimnasios.

En Fase 3, no están habilitadas las salidas a caminar, bicicleteadas, atención en oficinas públicas del estado provincial o nacional, reuniones familiares o encuentro de amigos.

Fuente: Ceres Ciudad.-