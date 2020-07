Chipión: “Espero por el bien del pueblo no tener casos de coronavirus tras la irrupción de cientos de gendarmes”

Ayer en horas de la mañana se advirtió un inusual movimiento en la localidad de Altos de Chipión. Asimismo otras localidades de la región notaron un intenso movimiento de personal de gendarmería.

Más de 70 allanamientos en simultáneo en San Francisco, Las Varillas, Morteros, Las Parejas, Córdoba, Porteña, La Paquita y Rafaela.

Ante so sucedido el Intendente de Chipión, Neris Garraza, advirtió en contacto con Universal Medios, la preocupación por llegada de más de 250 gendarmes a su localidad, “lo que sucedió esta fuera de lugar, tanta gente de afuera, de distintas ciudades de la provincia que llegaron sin tener un hisopado, todos juntos, con barbijos pero sin mantener las medidas sanitarias que todo el tiempo venimos remarcando; espero por el bien de nuestra localidad no tener casos de coronavirus en los próximos días”, sentenció.-

Destacó además “entendemos el accionar de la Justicia, en una causa que lleva más de 8 meses, se podría haber esperado para más adelante, estamos en el pico más alto de casos en Córdoba, la localidad se puso en riesgo y cuando recibió los primeros mensajes me fui a la Terminal para conocer de cerca que pasaba; ahí observé los colectivos y la cantidad de gendarmes que jamás había visto; lamentablemente tengo que decirlo, se fue al diablo el protocolo, tanto insistir a la comunidad cuidarse, no reunirse y me irrumpen el pueblo de esta manera; rápidamente llamé al COE Regional y Central, que me dijeron que si eran todos de la provincia de Córdoba podían ingresar…”.-

La gente del pueblo “esta preocupada por lo que sucedió”, “yo espero no tener que reportar casos por esto, porque se quedaron varias horas y estuvieron comprando alimentos en comercios”, sentenció Garranza.

La Causa

El Fiscal Federal, Luis María Viaut, ordenó un gran operativo por delitos vinculados a la Mutual de Altos de Chipión, envuelta en causas desde hace meses.

Los 70 allanamientos se están realizando en simultaneo, con el trabajo de más de 350 gendarmes en localidades como San Francisco, Las Varillas, Morteros, Las Parejas, Córdoba, Porteña, La Paquita y Rafaela.

Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita, lavado de dinero y otras cusas de índole federal aunque aún no hay detenidos.

En Altos de Chipión allanaron los domicilios de Fabio González, Carlos Tomatis, Oscar Larivey, presidente, secretario y tesorero respectivamente de la mutual, viviendas de los ex empleados de la mutual, las oficinas y vivienda de la familia Gorgerino quienes están imputado por la justicia provincial en el marco de la misma estafa al igual que el ex gerente Lucas Priotti, además allanaron oficinas contables, empresas y domicilios de ahorristas de la localidad en busca de documentación para determinar el circuito del dinero que se movilizaba desde y hacia la entidad crediticia que no tenía autorización del Banco Central para operar, sobre todo con la compra – venta y toma en deposito de dólares.-

Precisamente el fiscal en cuanto al monto de la estafa dijo que se deben determinar, pero se estaría hablando de más de dos millones de dólares, lo que podría haber manejado la mutual.

