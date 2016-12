Con la presencia del Ministro Fortuna el Dr. Valentín Vicente ya esta al frente del Hospital Iturraspe

El ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, puso en funciones al nuevo director del Hospital “J. B. Iturraspe” de San Francico, Valentín Vicente, quien reemplaza en el cargo al saliente titular del centro de salud, Mario Vignolo que se desempeñará como director de Salud Mental de la provincia.

El acto de asunción de Vicente como director del Hospital tuvo lugar en el aula magna del centro de salud y contó con la presencia del intendente Ignacio García Aresca; el secretario de Salud de la municipalidad, Fernando Giacomino junto a los jefes de servicio del Hospital.

En ese marco, Fortuna prometió “dar un salto de calidad en el mejoramiento de la infraestructura del Hospital” para lo cual anunció que la provincia pondrá en marcha un “plan de inversión en equipamiento e infraestructura”.

Tras destacar además que en un corto tiempo se implementará un plan de capacitación en medicina familiar en municipios y comunas, anunció que “no vamos a parar hasta dejar impecable al Hospital Iturraspe”.

Durante su alocución, el titular de la cartera sanitaria comentó que “estamos en un momento de cambio en materia de salud en la provincia de Córdoba” y en esa materia dijo que “he tomado la decisión de organizar una mesa provincia-municipio de coordinación en materia de salud que nos permitirá organizar con mayor precisión la prestación del servicio municipal y colaborar con la responsabilidad de que San Francisco sea la sede de la atención regional de la salud”.

Luego, Fortuna destacó “un crecimiento” en la demanda de los vecinos hacia la salud pública para lo cual consideró “imprescindible organizar el servicio sanitario” y a su vez “generar una decisión política de invertir más en salud. Eso significa que la provincia y el municipio tengan muy en claro cuáles son sus competencias y que dentro del Hospital nos fijemos un orden de prioridades y avancemos en las soluciones”.

Al hablar sobre el Hospital Iturraspe dijo ser “totalmente consciente” que el mismo “requiere de una mayor inversión en infraestructura para lo cual nos propusimos algunas metas como la guardia central, avanzamos en el centro obstétrico, quirófanos y ahora haremos lo propio en Neonatología con una inversión de 6 millones de pesos más que nos permitirá mejorar un área vital en la prestación de los servicios en la región”.

García Aresca agradeció el trabajo de Vignolo

Por su parte, García Aresca destacó “la importancia del Hospital en el contexto de la ciudad. Es un lugar que quiero mucho desde muy chico porque mi padre ha sido director, y en cuanto a Mario (Vignolo) lo quiero felicitar por todo lo que hizo. Son muchos años en los cuales estuvo siempre en contacto con el municipio y eso lo queremos agradecer porque trabajó con compromiso y honestidad”.

“A Valentín (Vicente) también lo conozco desde chico y es un orgullo para todos que ahora esté cumpliendo esta función”, añadió.

Vicente: “Asumo un desafío importante”

Vicente comentó que “no es fácil continuar la dirección después de la gestión de Mario (Vignolo), que marcó una época donde el Hospital creció y se modernizó mucho; esto me deja bastante allanado el camino para seguir. Asumo un desafío importante”.

Además, agradeció al ministro Fortuna “la confianza puesta en mí para continuar con este trabajo”.

Vignolo: “Dejo algo que siempre quise mucho”

Vignolo se mostró emocionado por dejar el cargo al señalar que “es un momento difícil para mí. En enero del año pasado el ministro ya me había ofrecido ir a Córdoba y en ese momento le dije que no pero ahora ya no podía volver a negarme. Yo dejé de lado mi actividad privada para dedicarme de lleno a la salud pública, sacrifiqué mi familia pero también gané muchas satisfacciones porque a esto le di mi vida”.

“Dejo algo que siempre quise mucho”, destacó Vignolo en sus palabras para luego agradecer “a la gente que trabajó conmigo en el Hospital, somos una familia que hace años que estamos juntos y se hicieron muchas cosas como la rehabilitación, la terapia intensiva, salud mental, la guardia, el tomógrafo, la neonatología, que ya se va a venir. Son muchas cosas pero falta mucho por hacer y para eso está Valentín (Vicente) que va a seguir trabajando mucho como lo hizo hasta ahora”.

Además, dijo que durante los 17 años que estuvo en la salud pública, “lo que más ganó el Hospital fue la inserción en la sociedad porque comenzó siendo un lugar donde se curaba a los indigentes y hoy vienen desde los indigentes hasta la gente adinerada; viene gente por elección y eso nos enorgullece. Hoy el Hospital es una de las instituciones que más identifica a la ciudad y para eso hemos luchado mucho”.

Cabe recordar que en febrero de este año, el Hospital Ituirrape cumplió cien años de vida.