Concejo Deliberante de Morteros: “Seguiremos siendo una ciudad de oportunidades”, dijo Bría

En la noche del lunes, se realizó el acto de Apertura de las Sesiones Ordinarias, del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Morteros.
Luego de la parte protocolar, el Intendente Municipal de la ciudad, Dr. José Bría dejó su mensaje anual.
Discurso completo
AÑO 2020…. EL AÑO MAS DIFICIL PARA EL MUNDO DE LAS ULTIMAS DECADAS. AFRONTAMOS UNA PANDEMIA SIN PRECEDENTES QUE PRACTICAMENTE NOS PARALIZO….NOS TRAJO ANGUSTIAS, MIEDOS, DIFICULTADES Y PERDIDAS IMPORTANTES….. LAS MAS DURAS, LAS MAS DOLOROSAS… PERDIMOS MUCHOS SERES QUERIDOS.
FRENTE AL ENORME DESAFIO DE GOBERNAR LA CIUDAD, EN ESTE ESCENARIO DE CRISIS Y TOTAL INCERTIDUMBRE QUE NOS PRESENTO EL COVID 19, ENTENDIMOS RAPIDAMENTE QUE DEBIAMOS REDOBLAR EL ESFUERZO, ATENDER Y TRABAJAR SOBRE TRES PILARES RELACIONADOS ENTRE SI:
- EL SANITARIO,
- EL ECONOMICO
- Y LA PAZ SOCIAL.
ASI LO HICIMOS DESDE EL PRIMER DIA, PONIENDO A LA POLITICA AL SERVICIO, NO CON UN RELATO, SINO CON ACCIONES CONCRETAS… DANDO LA CARA, PONIENDO EL CUERPO, ACOMPAÑANDO A CADA UNO DE LOS MORTERENSES EN LO INDIVIDUAL Y EN LO COLECTIVO, TOMANDO DECISIONES A CADA HORA, TODOS LOS DIAS, CON EL OBJETIVO DE MANTENERNOS EN SALUD, CON LA ECONOMIA LOCAL EN MARCHA Y EN PAZ.
LA SITUACION REQUERIA INVERSION EN SALUD Y SEGURIDAD, Y LO HICIMOS….. INCORPORAMOS MAS PERSONAL DE INSPECTORIA, MAS MOVILES, PUESTOS EN LOS ACCESOS, CONTROLES, PUERTO SECO, LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DR. JOSE SAURET….”EL HOSPITAL DE CAMPAÑA”, CON 700 M2 CUBIERTOS, 40 CAMAS, MAS PROFESIONALES, MAS ADMINISTRATIVOS, Y MAS INSUMOS, INCORPORANDO ADEMAS, TECNOLOGIA y TESTEOS MASIVOS GRATUITOS. EL “HOSPITAL DE CAMPAÑA” ALBERGO A MAS DE 100 MORTERENSES, ALGUNOS CON COVID Y OTROS AISLADOS POR SER CONTACTO ESTRECHO DE CASO POSITIVO. ADEMAS, CIENTOS DE VECINOS RECURRIERON PARA SER HISOPADOS O TESTEADOS…..
ESTA PANDEMIA PARECE UNA SERIE O UNA NOVELA, CON MUCHOS CAPITULOS… COMENZO EL 9 DE MARZO CON EL PRIMER CASO EN LA PROVINCIA, ENTRAMOS AHORA, (ESPERO YO) EN EL ULTIMO CAPITULO…. LA ETAPA DE LA VACUNACION. ACLARO UNA VEZ MAS, QUE EL PROGRAMA DE VACUNACION PARA COVID 19 FUE DISEÑADO Y ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA NACION Y EN CORDOBA, EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACION ES EL GOBIERNO PROVINCIAL, A TRAVES DEL MINISTERIO DE SALUD.
EN MORTEROS, CON LO DE ESTA MAÑANA, LLEVAMOS VACUNADOS 130 MAYORES DE 70 AÑOS, 91 PERSONAS DE EQUIPO DE SALUD Y 41 MAYORES DE LOS GERIATRICOS, EN TOTAL 262 PERSONAS. NINGUNO DE ELLOS SON
VACUNADOS VIP, EN MORTEROS NO HAY NADA QUE ESCONDER….. NINGUNO SE COLO EN LA FILA.
DESTACO QUE SEGUIMOS RECLAMANDO ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES QUE SE COMPLETE LA VACUNACION AL EQUIPO DE SALUD Y SE COMIENCE CON LOS DOCENTES.
DECIA ANTES….. QUE LOS ACOMPAÑAMOS A CADA UNO Y ES PORQUE ESTUVIMOS CERCA DE LOS ENFERMOS CON COVID Y SUS FAMILIARES….. PERO NO TODO ES COVID, POR ESO, TAMBIEN SEGUIMOS CERCA Y SIN DESCUIDAR A LOS ENFERMOS ONCOLOGICOS, A LOS ACCIDENTADOS, LOS QUE NECESITARON CIRUGIAS COMPLEJAS; ASISTIMOS A TODOS LOS PACIENTES QUE DIARIAMENTE CONCUERREN A LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD.
LA PANDEMIA GOLPEO DURO Y AFECTO LA ECONOMIA DE LA MAYORIA DE LOS HOGARES, Y AHI TAMBIEN ESTUVIMOS, CON MODULOS ALIMENTARIOS, SUBSIDIOS PARA ALQUILERES, ENERGIA, EXCENSION DE TASAS, ENTRE OTRAS AYUDAS.
LOS ESCUCHAMOS A TODOS, LOS RECIBIMOS A TODOS Y FUIMOS DANDO SOLUCIONES A ALBAÑILES, COMERCIANTES, PELUQUERAS. INDUSTRIALES, GIMNASIOS, FISIOTERAPEUTAS, COSMETOLOGAS, GASTRONOMICOS, FUTBOL 5, CLUBES, DUEÑOS DE BOLICHES, ENTRE OTROS….. ESTUVIMOS CON TODOS, CODO CON CODO, ACOMPAÑANDOLOS PARA ATRAVESAR DE LA MEJOR MANERA ESTA CRISIS… Y SEGUIREMOS ESTANDO… ES NUESTRA RESPONSABILIDAD.
CON LAS DIFICULTADES CONOCIDAS, INMERSOS EN ESTA PANDEMIA, EN UN AÑO 2020 DONDE MUCHOS GOBIERNOS SOLO PUDIERON PAGAR SUELDOS, PROVEEDORES Y MANTENER SERVICIOS BASICOS, EN NUESTRA GESTION ADEMAS DE ESTO, COMO RECIEN MENCIONE, CONSTRUIMOS JUNTO A LA CSPM EL HOSPITAL DE CAMPAÑA, LOGRAMOS LA HABILITACION DEFINITIVA DEL PARQUE INDUSTRIAL, REALIZAMOS BACHEO EN MAS DE 25 PUNTOS CRITICOS (MAS DE 1500 M2). DURANTE TODO EL AÑO HICIMOS TOMADO DE JUNTAS EN EL PAVIMENTO EN MAS DE 160 CALLESDE LA CIUDAD. HABILITAMOS EL GAS INDUSTRIAL, LAS EMPRESAS YA SE ESTAN CONECTANDO…. LLEVAMOS REALIZADOS MAS DE 10.000 MTS LINEALES DE RED DE GAS DOMICILIARIA. EL GNC YA ES UNA REALIDAD EN MORTEROS, SE ESTIMA QUE A MEDIADOS DE AÑO COMENZARA A EXPENDERSE.
AVANZAMOS EN LA CONSTRUCCION DEL VERTEDERO REGIONAL, CONJUNTAMENTE CON LOS 7 MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAMOS PARA DE ESTA MANERA MEJORAR Y OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO DE LOS RSU. EN EL 2020 SEGUIMOS ENTREGANDO UNA VIVIENDA CADA 20 DIAS, TAMBIEN TRABAJAMOS EN EL SANEAMIIENTO DEL SISTEMA CLOACAL CON INTERVENCIONSE EN LAS PLANTAS DE BOMBEO NORTE Y SUR Y EN PUNTOS CRITICOS, SOLUCIONANDO PROBLEMAS HISTORICOS DE DERRAME DE EFLUENTES.
EN LOS MESES DE OTOÑO-INVIERNO CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS SOBRE CANALES URBANOS Y PERIURBANOS PARA QUE SIGA MEJORANDO EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA, LUEGO DE LLUVIAS INTENSAS (CANAL CASEROS,
ESTRADA, ITUZAINGO, ALBERDI, MARCONI Y LAFFITE). COMENZAMOS CON LA PRIMER ETAPA DE COLOCACION DE LUCES LED EN LA CIUDAD.
PROMOVIMOS EL USO INTELIGENTE DE LAS TICS PARA MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL….. SE BRINDAN SERVICIOS AL CIUDADANO, INFORMACION TRIBUTARIA, MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION QUE SE REALIZO A LA PAGINA WEB. LA INNOVACION Y EL CONOCIMIENTO, EN CONJUNTO CON LAS TICS, SON LAS CLAVES DEL PROGRESO DE LAS CIUDADES EN LAS ULTIMAS DECADAS, HACIENDO MAS FACIL LA VIDA COTIDIANA DE LOS CIUDADANOS, Y ASI FUIMOS RECONOCIDOS COMO “CIUDAD INTELIGENTE” INGRESANDO A LA “RED DE CIUDADES INTELIGENTES DE ARGENTINA”.
DE LAS SIETE AULAS FINALIZADAS DEL PROGRAMA PROVINCIAL AURORA, TRES FUERON CULMINADAS DURANTE EL AÑO 2020 Y LAS MISMAS YA SE ENCUENTRAN HABILITADAS. SEGUIMOS AVANZANDO CON LA PUESTA EN VALOR DEL PASEO CASELLE TORINESE.
RESPECTO AL PARQUE DE MAQUINARIAS ADQUIRIMOS UNA PALA FRONTAL NUEVA, UN ACOPLADO NUEVO Y UN CAMION USADO.
ESTE REPASO DE LO REALIZADO EN EL AÑO 2020 MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN UN 95 % DE LO PLANIFICADO PARA EL ESE PERIODO…… Y ESTO LO HICIMOS JUNTO A UN EQUIPO DE GOBIERNO RESPONSABLE, COMPROMETIDO Y CON ENORME VOCACION DE SERVICIO. LO PUDIMOS HACER TAMBIEN PORQUE LA MAYORIA DE NUESTROS TRABAJADORES MUNICIPALES TIENE PUESTA LA CAMISETA DE MORTEROS, A ELLOS, MI SINCERO AGRADECIMIENTO Y MI PEDIDO DE REDOBLAR EL COMPROMISO CON EL VECINO, A QUIENES NOS DEBEMOS…. SEGURAMENTE YA SABEN PERO LES INFORMO QUE ESTUVIMOS REUNIDOS CON LOS GREMIOS Y YA ACORDAMOS EL AUMENTO PARA UDS. HACIENDO UN ESFUERZO PARA QUE NO PIERDAN PODER ADQUISITIVO ANTE LA INFLACION….. EL AUMENTO TAMBIEN SE TRASLADARA A LOS JUBILADOS MUNICIPALES, CON UN ESTRICTO CRITERIO DE JUSTICIA.
CON RESPECTO A LA IGUALDAD DE GENERO, EN ESTA GESTION, TAMBIEN RESPONDEMOS CON LOS HECHOS. TENEMOS UNA VICEINTENDENTE MUJER, EL CONCEJO DELIBERANTE CON MAYORIA DE MUJERES Y ADEMAS SE INCORPORO RECIENTEMENTE AL STAFF DE MUJERES DEL GABNINETE, UNA SECRETARIA DE ECONOMIA. SE APROBO LA ORDENANZA DE ADHESION DE LA LEY MICAELA EN DONDE YO FUI UNO DE LOS PRIMEROS EN CAPACITARME. LA CREACION DEL PUNTO MUJER, QUE FUNCIONA EN EL AMBITO DE DIPAICO…… UN ESPACIO DE CONTENCION, ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MUJER, EN DONDE SON RECIBIDAS Y ASESORADAS ESPECIALMENTE LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA Y ACOSO. ADEMAS, FIRME LA SEMANA PASADA EL CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA ACOMPAÑAR CON EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GENERO Y DIVERSIDAD DE LA NACION QUE GARANTIZA QUE LAS PERSONAS Y GRUPOS MAS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DE GENERO PUEDAN DESARROLLAR
UN PROYECTO DE VIDA AUTONOMO, BRINDANDO AYUDA Y CONTENCION ECONOMICA Y PSICOLOGICA A MUJERES Y A LGBTI+
PARA MI Y PARA NOSOTROS, LOS JOVENES SON EL PRESENTE, POR ESO CONFIAMOS EN ELLOS…. POR ESO CONFIAMOS EN UDS., DANDOLE CADA VEZ MAS PARTICIPACION, MAS ESPACIOS Y MAS RESPONSABILIDADES…… ACA TAMBIEN RESPONDEMOS CON LOS HECHOS, SON MUCHOS EN LA GESTION, ENTRE PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES Y SECRETARIOS. GRACIAS POR PONER SU ALEGRIA, SUS CAPACIDADES, VALENTIA Y VOCACION AL SERVICIO DE LOS VECINOS, LES PIDO QUE DUPLIQUEN EL ESFUERZO, QUE SE SIGAN CAPACITANDO Y QUE CONTAGIEN A SUS PARES A LA PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD. CADA VEZ LOS NECESITAMOS MAS. DESTACO ADEMAS, QUE SE APROBO EN EL CONCEJO DELIBERANTE LA ORDENANZA “CONCEJAL POR UN DIA”
OBJETIVOS:
ESTE 2021 SE PRESENTA COMO OTRO AÑO MUY DIFICIL, POR LO QUE DEBEMOS SER PRUDENTES CON LOS OBJETIVOS A DELINEAR…….
NOS PROPONEMOS CONTINUAR GOBERNANDO DE LA MISMA MANERA Y CON EL MISMO ESPIRITU CON QUE LOS VENIMOS HACIENDO, ENTENDIENDO QUE VAMOS A DEPENDER DE NUESTROS PROPIOS RECURSOS Y DE LOS AVANCES QUE PODAMOS TENER EN LAS GESTIONES PROVINCIALES Y NACIONALES EN ESTE CONTEXTO DE SEVERA CRISIS.
SEGUIRA SIENDO PRIORIDAD LA INVERSION EN LAS CALLLES DE LA CIUDAD, CON BACHEO, TOMA DE JUNTAS, RIPIOS Y REASLFALTADO CONTINUAREMOS MEJORANDO LA TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES, ADEMAS DEL ACCESO A LAS VIVIENDAS CON DISTINTAS ALTERNATIVAS, ENTRE ELLAS, PROYECTAMOS EL RELANZAMIENTO DEL PLAN DE CORDON CUNETA-RIPIO….. SOMOS CONCIENTES QUE, SI BIEN MEJORAMOS NOTORIAMENTE EL ESTADO DE LAS CALLES, AUN FALTA POR HACER, LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS EN LAS ULTIMAS SEMANAS NO ESTA COMO DEBIERA…..DEBEMOS MEJORAR.
CONTINUAREMOS CON LA OBRA DE RED DE GAS DOMICILIARIA, ESTIMANDO QUE PARA MEDIADOS DE AÑO SE CONCLUIRA LA ETAPA ACTUAL.
NOS PROPONEMOS LLEVAR AGUA CORRIENTE A LA TOTALIDAD DE LOS VECINOS.
SE CONTINUARA CON LA COLOCACION DE LUCES LEDS, CON UN CONCEPTO SUSTENTABLE (ECONOMICO, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD…)
DESARROLLAREMOS UN PLAN DE LOTEO DONDE SALDRAN A LA VENTA LOTES A MENOR VALOR QUE EL DE MERCADO.
SEGUIREMOS TRABAJANDO CON EL SISTEMA DE SANEAMIENTO CLOACAL… NOS PROPONEMOS LLEGAR CON EL SERVICIO DE CLOACAS A LAS ZONAS GRISES DE LA CIUDAD. CONTINUAREMOS CON LA GESTION ANTE EL ESTADO NACIONAL PARA EL AVANCE DEL PROYECTO PRESENTADO EN EL ENOHSA, YA QUE SIN FONDOS ESPECIFICOS NO ES POSIBLE LLEVAR A CABO ESTA OBRA.
NOS PROPONEMOS TERMINAR LAS DOS AULAS EN CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA. Y SI SE REACTIVA EL PROGRAMA AURORA, CONSTRUIR UN AULA PARA EL JARDIN JORGE NEWBERY.
SEGUIREMOS CON LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA, CABE ACLARAR QUE, RESPECTO AL PLAN DE 90 VIVIENDAS APROBADO EN MAYO DEL 2017 POR EL GOBIERNO NACIONAL, EL MISMO SE ENCUENTRA EN UN PUNTO NEUTRO Y SIN CONSIDERACION HASTA EL MOMENTO POR PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO.
ACOMPAÑAREMOS A MICROEMPRENDEDORES EN CREDITOS DE HASTA $ 100.000 CON TASAS DE INTERES BONIFICADAS POR EL MUNICIPIO Y LAS MUTUALES.
CONTINUAREMOS CON LA DECISION Y ACCION DE GOBIERNO DE SEDUCIR, PROMOVER Y ACOMPAÑAR A GRANDES Y MEDIANOS INVERSORES DE MORTEROS Y DE OTRAS LOCALIDADES PARA QUE DESARROLLEN SUS PROYECTOS EN LA CIUDAD CON EL FIN DE INCENTIVAR LA GENERACION DE EMPLEO PARA LOS MORTERENSES.
EN EL MISMO SENTIDO, SEGUIMOS APOSTANDO AL BAJO DE ANSENUZA COMO UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO, CON EL COMPROMISO DE SEGUIR CUIDANDO EL AMBIENTE Y EL ENTORNO NATURAL. ADEMAS, TRABAJAMOS INTENSAMENTE JUNTO CON LA REGION PARA LA CONCRESION DEL PARQUE NACIONAL ANSENUZA.
COMO ME HAN ESCUCHADO EN REITERADAS OPORTUNIDADES, MORTEROS ES LO QUE ES POR SUS INSTITUCIONES, EN ÉSTE AÑO 2021 SEGUIREMOS TRABAJANDO TRANSVERSALMENTE CON TODAS, EN ESPECIAL CON LOS CENTROS VECINALES, POTENCIANDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIENDO EL VINCULO.
RESPECTO AL BLOQUE DE CONCEJALES Y TRIBUNOS DE LA OPOSICION, LOS ALIENTO A QUE SIGAN CON SU ROL LEGISLATIVO DE REPRESENTACION Y CONTROL, CUESTION QUE CREO MUY NECESARIA Y DE GRAN AYUDA PARA LOS GOBIERNOS ABIERTOS Y TRANSPARENTES…… A QUE APLIQUEN SUS ESFUERZOS EN ACOMPAÑAR, SUMANDO IDEAS Y OBSERVACIONES PRODUCTIVAS A AQUELLOSPROYECTOS NECESARIOS PARA SEGUIR CRECIENDO COMO CIUDAD….. A QUE MANTENGAMOS EL DIALOGO FRANCO Y MADURO, Y SEPAN QUE ESTE INTENDENTE ESTARA DISPONIBLE PARA SEGUIR RESPONDIENDO A TODAS SUS INQUIETUDES.
DECIA QUE ESTE 2021 SE PRESENTA COMO UN AÑO MUY DIFICIL PARA TODOS, CON PERSPECTIVA DE ALTA INFLACION Y EN EL QUE LOS VECINOS DEBERAN SORTEAR DIFICULTADES PARA PODER LLEGAR A FIN DE MES…… PERO NO TENGO DUDAS DE QUE, AQUÍ EN MORTEROS, SEGUIREMOS PROGRESANDO, QUIZAS A MARCHA MAS LENTA PERO SOSTENIDA…… NO TENGO DUDAS QUE SEGUIREMOS SIENDO UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES…. SEGUIREMOS PARA ADELANTE COMO OCURRIO A LO LARGO DE NUESTRA HISTORIA.
POR OTRA PARTE, QUIERO AGRADECER LAS CRITICAS, SUGERENCIAS Y APORTES BIEN INTENCIONADOS QUE CONTRIBUYERON A VISUALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS.
SOY UN HOMBRE DE BUENAS INTENCIONES….. SOMOS UN EQUIPO DE BUENAS INTENCIONES QUE SEGUIREMOS SIRVIENDO, DESDE LA POLITICA, CON ACCIONES QUE TIENDAN A MEJORAR LA VIDA DE LOS VECINOS.
LES PIDO A TODOS LOS MORTERENSES QUE PONGAN LO MEJOR DE CADA UNO, PARA QUE ENTRE TODOS, PODAMOS CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MEJOR….. UN MORTEROS MEJOR.
QUE DIOS LOS BENDIGA.
BUENAS NOCHES.