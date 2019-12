Consorcios camineros aguardan audiencia con Vialidad Provincial

Representando 19 regionales la Asociación de Consorcistas de la Provincia solicitó una audiencia tras una reunión plenaria, a autoridades de la Provincia para conocer el aumento que otorgarán en el 2020, su titular en AM 1530 reconoció “si bien no se atrasan en los pagos, el dinero producto de la inflación es escaso. Lo que se anunció es un fideicomiso con cuenta en el Bancor con derivación del Impuesto Inmobiliaro Rural, integrado por consorcios canaleros, conservación de suelos y nosotros (por consorcios camineros)”.

A manera de cierre de año la regional 8 que integran 15 consorcios tuvo su cierre en Morteros anoche con la asistencia de unas 300 personas y la participación de autoridades locales, provinciales. Entre 11 postulantes la reina de la regional 8 es la joven Yohana Seratti, representante del Consorcio Caminero de Maunier.

Con una cena de camaradería que contó con la asistencia del titular de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia Antonio Picca, la regional presidirá por Pablo Buratto concluyó el 2019 en salón de 9 de Julio.

El Intendente José Bría acompañó el festejo y en su mensaje remarcó “Morteros es ésta hermosa ciudad con sus colonias, me pone muy contento intercambiar con los consorcios, gestiones y acciones para que el vecino de las colonias y la ciudad tengan la misma calidad”.

Entre 11 postulantes de la gran jurisdicción de la regional 8 el jurado integrado por 5 miembros de distintas localidades calificaron valoraciones entre entrevistas personales y otros conceptos a: Yohana Seratti de 24 años como reina del 2020 del Consorcio de Maunier, dos princesas en ese orden: Camila Marchesse de 19 años del Consorcio de Porteña y Araceli Cravero de 23 años del Consorcio de Colonia 10 de Julio y Miss Simpatía a la joven de 17 años Ainelén Villarroya del Consorcio de Altos de Chipión.

Cada representante participará representando a la regional 8 en distintas fiestas provinciales y nacionales el año próximo.

La reina saliente Sabrina Rosina dijo “nunca viví una experiencia tan linda, conocés mucha gente, fiestas que desconocía, ya no me animaba porque me daba verguenza, gracias a la experiencia perdí la timidez y ya no me cuesta hablar en público, muy gratificada con los consocios”.(foto)

Antonio Picca valoró en diálogo “para nosotros es muy importante la participación de los jóvenes por ello es que buscamos acercar las bellezas al sistema de consorcios camineros. Cuando uno elabora un proyecto hay efectos deseados, no desesados e inesperados, esto que las chicas participen tanto, es inesperado y positivo”.

El festejo se extendió hasta las 3,30 am porque incluyó brindis y baile.