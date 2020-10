Covid-19: 66 nuevos casos en San Francisco, 3 en Altos de Chipión, 2 en Arroyito y 3 en Balnearia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó anoche 66 nuevos casos de coronavirus en San Francisco, además de los siguientes nuevos casos en localidades de la zona: 3 en Altos de Chipión, 2 en Arroyito, 3 en Balnearia, 1 en Freyre, 1 en La Francia, 1 en Laspiur y 2 en Las Varillas.

Así, el departamento San Justo sumó 79 nuevos casos de COVID-19 en esta jornada. A nivel provincial, fueron reportados 2.080 nuevos casos y 18 muertes.

El COE local reiteró que además faltan muchos resultados de hisopados pendientes. También señaló que algunos son contactos estrechos de casos ya informados y otros están en estudio sus nexos epidemiológicos. Además se está realizando el estudio de los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y realizar los test correspondientes.

“Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos”, subrayó el COE regional.

Asimismo, precisaron que el Hospital Iturraspe tiene 37 pacientes aislados en el área COVID-19 y diez con respiración mecánica asistida, mientras que el resto está con oxigenoterapia.

Por otra parte, la Municipalidad de Frontera informó hoy dos nuevos casos en la vecina localidad, que ahora presenta un total de 35 contagios según las cifras oficiales. A estos se le suman otros cinco de personas que viven en otra localidad pero con residencia legal en Frontera. También registra 16 personas recuperadas.

Actualmente, San Francisco registra 886 contagios desde marzo y 927 incluyendo 35 casos de Frontera, dos de Josefina y cuatro de Luxardo, según los reportes del COE local y la Municipalidad de Frontera.

Hasta el momento, a nivel local los informes del COE no incluyen la cantidad de personas recuperadas desde marzo.

Hasta la fecha se registraron cuatro muertes de personas residentes en San Francisco con diagnóstico de COVID-19 y cinco en el departamento San Justo.

Cabe aclarar que previamente el informe provincial indicó 55 casos para San Francisco, ya que por diferencias en la carga omite -o puede agregar- casos ya reportados a nivel local por el COE.