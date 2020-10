Covid-19: Reportaron 63 casos en San Francisco. 85 nuevos casos para el Departamento San Justo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó 63 nuevos casos de coronavirus en San Francisco. Además se registraron los siguientes nuevos casos: 14 en Las Varillas, cinco en Morteros, uno en Porteña, uno en Arroyito y uno en La Francia. Así, el departamento San Justo sumó 85 nuevos casos de COVID-19 en esta jornada. A nivel provincial, fueron reportados 1.188 nuevos casos y 21 muertes.

El COE local agregó que además faltan muchos resultados de hisopados pendientes (más de 300). También señaló que algunos son contactos estrechos de casos ya informados y otros están en estudio sus nexos epidemiológicos. Además se está realizando el estudio de los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y realizar los test correspondientes.

“Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales por el término de 15 días y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos”, subrayó el COE regional.

Asimismo, precisaron que el Hospital Iturraspe tiene 21 pacientes aislados en el área COVID-19 y cinco con respiración mecánica asistida, mientras que el resto está con oxigenoterapia.

También la Municipalidad de Frontera informó un nuevo caso en la vecina localidad, que ahora presenta un total de 25 contagios según las cifras oficiales. A estos se le suman otros cinco de personas que viven en otra localidad pero con residencia legal en Frontera. También registra 12 personas recuperadas.

Hasta la fecha, San Francisco registra 539 contagios desde marzo y 570 incluyendo 25 casos de Frontera, dos de Josefina y cuatro de Luxardo, según los reportes del COE local y la Municipalidad de Frontera.

Hasta la fecha se registraron dos muertes de personas residentes en San Francisco con diagnóstico de COVID-19 y cuatro en el departamento San Justo.

Cabe aclarar que previamente el informe provincial indicó cinco casos para San Francisco, ya que por diferencias en la carga omite -o puede agregar- casos ya reportados a nivel local por el COE.

Ministerio de Salud de la provincia Córdoba informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 1.188 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 782 corresponden a Córdoba capital y 406 del interior, con la siguiente distribución por departamentos:

Calamuchita: Embalse 3; La Cruz 1; Santa Rosa de Calamuchita 1.

Colón: Colonia Caroya 3; Estación Juárez Celman 1; Jesús María 6; La Calera 9; Malvinas Argentinas 2; Mendiolaza 6; Mi Granja 1; Río Ceballos 4; Saldán 5; Salsipuedes 2; Unquillo 5; Villa Allende 6; Sin datos de localidad 3.

Cruz del Eje: Ciudad de Cruz del Eje 1.

General Roca: Villa Valeria 1.

General San Martín: Arroyo Cabral 1; Chazón 3; Etruria 3; La Laguna 4; Ticino 1; Tío Pujio 3; Villa María 66; Villa Nueva 17; Sin datos de localidad 1.

Ischilín: Copacabana 1; Deán Funes 7; Quilino 3.

Juárez Celman: Carnerillo 1; La Carlota 12; Santa Eufemia 1.

Marcos Juárez: Arias 2; Colonia Italiana 1; Corral de Bustos 3; Los Surgentes 4; ciudad de Marcos Juárez 19; Monte Buey 7.

Presidente R. Sáenz Peña: Laboulaye 6.

Punilla: Bialet Massé 3; Capilla del Monte 1; Cosquín 3; Mayu Sumaj 2; San Antonio de Arredondo 2; Tanti 1; Villa Carlos Paz 5; Villa Parque Síquiman 1; Villa Santa Cruz del Lago 1; Sin datos de localidad 1.

Río Cuarto: Achiras 1; Adelia María 10; Coronel Moldes 2; Las Acequias 1; Las Higueras 2; Las Vertientes 1; ciudad de Río Cuarto 25; Sampacho 1; Vicuña Mackenna 2.

Río Primero: Monte Cristo 2.

Río Segundo: Calchín 2; Calchín Oeste 1; Laguna Larga 2; Las Junturas 2; Matorrales 1; Oncativo 5; Pilar 3; Pozo del Molle 1; ciudad de Río Segundo 1; Villa del Rosario 12.

San Alberto: San Pedro 1; Villa Sarmiento 1.

San Javier: Villa Dolores 4.

San Justo: Arroyito 1; Colonia San Bartolomé 1; Las Varillas 14; Porteña 1; San Francisco 5 (Luego el COE Regional amplió el informe con 63 casos para San Francisco).

Santa María: Alta Gracia 9; Anisacate 1; Malagueño 4; Sin datos de localidad 1.

Tercero Arriba: James Craik 3; Las Perdices 13; Oliva 2; Río Tercero 9; Sin datos de localidad 1.

Totoral: Las Peñas 1.

Unión: Bell Ville 5; Justiniano Posse 2; Laborde 4.

De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 1.188 casos nuevos y un acumulado de 41.719 casos.

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 298.989 personas. Esto resulta en una tasa de 79.508 personas estudiadas con PCR por cada 1 millón de habitantes. Hoy se efectuaron 3.589 estudios, de los cuales 1.750 son PCR, 670 test antígenos y 1.169 test serológicos.