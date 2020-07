Cristián Reynoso aclaró lo sucedido en su show en vivo en un bar de Las Varillas

La ciudad de Las Varillas en el centro de la polémica luego de que un reconocido bar realizara durante “cinco fines de semana” shows en vivo.

Según publicó El Doce el intendente Mauro Daniele aseguró que “están permitidos”, pero no así bailar durante los mismos. Sin embargo, desde el Centro de Operaciones de Emergencias indicaron que están completamente prohibidos en todo el territorio de la provincia de Córdoba.

Envuelto en la polémica el reconocido artista, Cristian Reynoso, quien habló a Universal Medios explicando que, cuando lo convocan desde el bar “fue para realizar tres shows (miércoles, viernes y sábado) y me dijeron desde el lugar que tenían las autorizaciones municipales con los protocolos correspondientes, de otra manera no hubiera aceptado”.- “Jamás pensé que todo esto iba a suceder y yo me debo a la gente por eso mis aclaraciones y disculpas si es necesario…”.-

Reynoso agregó que “en ninguna de las tres noches estuvo lleno, solo se ocuparon las mesas habilitadas por protocolo, había seguridad en la puerta como adentro del local y hasta alumbraban con láser a quienes se ponían de pie para bailar, la gente se mantuvo en el lugar, y yo a más de dos metros de distancia de ellos…”.-

También manifestó que había personas de localidades vecinas libres de virus, pero negó que sean oriundas de Marcos Juárez donde se detectó un brote. “Yo nombré a la gente de Marcos Juarez pero sólo para el vivo de las redes sociales, para la gente de esa localidad que estaba conectada siguiendo el show desde ahí; cada fin de semana hago vivo por las redes para llevar mi música a las familias en cuarentena, lejos esta de mí no respetar la ley…”.-

Finalizó ” Vivo de la gente, nunca tuve problemas y no estoy acostumbrado a esto. Me dedico a cantar, ese es mi trabajo, ojalá pronto pase todo esto y nos volvamos a reencontrar”.

