Declaró Elkin: en los próximos días se resolverá su situación procesal

Por espacio de unos 40 minutos aproximadamente, el médico Daniel Elkin declaró este jueves ante el fiscal federal de San Francisco, Pablo Montesi por teleconferencia.

El traumatólogo está imputado como presunto autor de desobediencia a la autoridad y violación del decreto presidencial 297/20 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en un total de 16 hechos, los que son investigados en este caso por la Justicia Federal. Además tiene otra causa en la justicia ordinaria, la cual es investigada por el fiscal Oscar Gieco.

Elkin realizó una serie de manifestaciones en su defensa y en los próximos diez días conocerá cuál será su situación procesal, es decir, si es sobreseído o procesado.

El médico, que dio positivo semanas atrás por coronavirus pero ya recibió el alta microbiológica, prestó prestado servicios en las localidades de Freyre, Morteros, Brinkmann y San Francisco, violando –según la investigación- la cuarentena decretada por el poder Ejecutivo Nacional. La defensa del traumatólogo estará a cargo del abogado Felipe Trucco.

Luego de conocerse el diagnóstico positivo de Elkin por coronavirus, fuentes sanitarias realizaron distintos testeos en las personas que habrían estado en contacto con el profesional y todos dieron negativos.

“La estoy pasando mal, los que me conocen saben cómo me preocupo por los pacientes, por brindarles el mejor tratamiento y que pongan en tela de juicio me parece un despropósito, porque yo también soy víctima, me enfermé”, dijo Elkin días atrás.

Fuente: El Periódico San Francisco, WEB https://el-periodico.com.ar/