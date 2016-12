Denuncias a Mutuales, clubes, Lorenzetti y personalidades de Rafaela por maniobras financieras

Hace largos años que algunas mutuales y clubes vienen siendo sospechados de lavado de dinero en nuestra región.

Club Sportivo Ben Hur, Club 9 de Julio; Club Sportivo Belgrano; y la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur estarían vinculados a la denuncia presentada por Elisa Carrio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, al sostener que sería miembro de Pyme Rural, mediante la cual habrían concretado maniobras financieras con dinero del fútbol. Además en la denuncia vincula a varias ilustres figuras de Rafaela. El Juez de la Corte además está afectado por la muerte del joven con el que protagonizó un accidente de tránsito en Rafaela, que podría derivar en una acusación por homicidio culposo.

La diputada le pidió a Servini de Cubría que investigue la relación del titular de la Corte Suprema con una mutual que cambió cheques de varios clubes.

En un capítulo más de su avanzada contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la diputada de la Coalición Cívica y socia del Gobierno, Elisa Carrió, lo denunció ante la Justicia como presunto miembro de una mutual mediante la cual se concretaban maniobras financieras con dinero del fútbol.

La denuncia fue hecha ante el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, quien lleva la causa que investiga el presunto desvío de cheques emitidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y destinado a los clubes, cuyos representantes los desviaban a “cuevas financieras”.

Carrió sostiene que Lorenzetti sería miembro de Pyme Rural, la cooperativa creada por Héctor De Marchi, y varios operadores. Según el texto, la mutual “también ha operado con los siguientes clubes de fútbol: Club Sportivo Ben Hur, Club Atlético 9 de Julio, y Club Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur”.

De acuerdo a la denuncia de Carrió, “el 54 por ciento del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asociaron el mismo día: 15 de mayo del 2015″, y entre ellos figuran Leonardo Luis Parra, Omar Francisco Operto, Reinaldo Casabella, Néstor Luis Zenklusen, quienes “fueron socios del señor presidente de la Corte Suprema”. En la mutual, además, estarían familiares del ministro de la Corte: Susana Graciela Lorenzetti (su hermana); Lucia Lorenzetti (su hija); Franco Miguel Lorenzetti (su hijo); y Analía Cortassa (su ex consorte)”, indica el escrito que presentó en Tribunales.

La diputada le pidió a Servini que requiera a la Mutual poner en conocimiento del juzgado de las operaciones realizadas por Ricardo Lorenzetti, y los demás socios, y al Banco Central un informe sobre las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros. También solicitó los Reportes de Operaciones Sospechosas realizados a partir de las actividades de la mutual o en los que esté involucrada.

La acusación sobre las maniobras

Carrió presentó un escrito de cuatro páginas, en donde describe una maniobra de este tipo y vincula a Lorenzetti con una cooperativa que se habría beneficiado con esta martingala, en la tierra de donde es oriundo el juez: Rafaela, Santa Fe.

– “Es preciso mencionar que Zenklusen, Operto, Casabella y Parra fueron socios del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el emprendimiento Medios de la Región S.A. fundada en 2003 junto también con Héctor Daniel Marchi”.

– “Tanto Parra como Casabella también fueron socios del Presidente de la Corte en negocios vinculados con la salud”.

– “Sin embargo, según he podido saber, también están asociados a la mutual familiares directos de Ricardo Luis Lorenzetti como Susana Graciela Lorenzetti (su hermana); Lucia Lorenzetti (su hija); Franco Miguel Lorenzetti (su hijo); y Analía Cortassa (su ex consorte)”.

– “Por otra parte, el otro asociado, el señor Néstor Luis Zenklusen también es presidente del Club Sportivo Ben Hur y lo fue de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur”.

– “También resulta importante destacar que Néstor Zenklusen fue presidente de la Cámara Argentina de Mutualidades (CAM) hasta su intervención en febrero del 2014, y como había mencionado, un hombre muy vinculado al Presidente de la Corte”.

– “La relación entre ambos es mencionada por distintos el señor Eduardo Piedrabuena actualmente dueño del emprendimiento de medios que Zenklusen y Lorenzetti tenían en Rafaela”.

– “Es menester mencionar que la relación de asociado con una mutual tiene como objeto realizar operaciones con la mutual o hacer uso de sus servicios. En consecuencia, todos los antes mencionados han realizado operaciones con la Mutual de algún modo”.

Y luego hace su pedido:

– “Con motivo de evitar posibles interpretaciones restrictivas del secreto financiero, fiscal o profesionales que recaigan en la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”, solicita:

1. Se le requiera a la Mutual, poner en conocimiento del Juzgado de las operaciones realizadas por Ricardo Luis Lorenzetti, Néstor Luis Zenklusen, el Club Sportivo Ben Hur, la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur, y demás mencionados.

2. Se requiera al Banco Central de la República Argentina que informe respecto de la Mutual: a. Las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizado a partir de cuentas de la mutual o en los que esté involucrada; c. Los plazos fijos que la mutual tenga o haya tenido.

3. Se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que informe respecto de la mutual: a. Todos los expedientes que versen en dicha institución respecto de las actividades de la mutual; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizados a partir de las actividades de la mutual o en los que esté involucrada; c. Las operaciones de suscripción a Títulos Cooperativos de Capitalización (Ti.Co.Ca) que haya realizado la mutual.

4. Se requiera a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe respecto de la Mutual: a. Los Reportes de Operaciones Sospechosas que haya recibido respecto de las actividades de la cooperativa o en los que resultara involucrada.

Carrió ya había denunciado a Lorenzetti por supuesto enriquecimiento ilícito y viene amenazando con pedir su juicio político por presuntos manejos irregulares de los fondos del Poder Judicial. El juez siempre negó las acusaciones y en su entorno hablan de “operaciones” para perjudicarlo. Desde el cambio de Gobierno se dio una particularidad: pese al contraste, Macri mantiene una buena ponderación de ambos.

Homicidio Culposo

Alejandro Buffet, de 25 años, estaba en grave estado desde el 13 de noviembre pasado, cuando resultó herido en un choque entre la moto en la que iba (conducida por otro joven que está fuera de peligro) y un Renault Fluence que manejaba Lorenzetti. El juez se había mostrado conmovido el día del accidente y hasta sacó un comunicado a través de la Corte.

El fallecimiento del joven provocó el cambio de la calificación legal de la investigación, que pasó de lesiones a homicidio culposo, según confirmó el fiscal general de Rafaela, Carlos Arietti. “Técnicamente sería un homicidio culposo, es decir la muerte en un accidente de tránsito. Es lo que se está investigando”, indicó en diálogo con radio Aire de Santa Fe.

Acaso por las dudas que surgieron sobre el accidente, desde la fiscalía de Rafaela (la ciudad donde Lorenzetti construyó su carrera judicial y política) se apuraron a salir a aclarar que en la causa no hay evidencias contra el titular de la Corte.

“Las diligencias que ordenó (el fiscal) y las pruebas que ya obtuvo no arrojaban por parte de Lorenzetti ninguna conducta imprudente o que violara algún deber de cuidado, por lo tanto en ese sentido no hay ningún cambio”, declaró Arietti. En un comunicado donde informó sobre la muerte del joven la fiscalía regional, que conduce Arietti, machacó en que el fiscal del caso, Carlos Vottero, no tiene “elementos que permitan considerar que Lorenzetti hubiera violado algún deber de cuidado”.

La llamativa urgencia de la fiscalía rafaelina por proteger a Lorenzetti se complementa con las informaciones que apuntan a que el conductor de la moto iría a alta velocidad. Es que así como el titular de la Corte podría ser acusado de homicidio culposo, también podría serlo el conductor de la moto. Como sea, un elemento que podría cambiar el curso de la causa es que la familia del fallecido se constituya como querellante.

Fuente: Regionalisimo