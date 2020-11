Desde Morteros Sabrina Pratto y Luciana Lizardo presentan su tema “Te equivocaste”

Esta pandemia no ha impedido a los cantantes componer ni seguir cantando. Más bien les ha inspirado para seguir escribiendo nuevas canciones o reversionarlas. Es el caso de un grupo de artistas de la ciudad de Morteros.

Hoy en TDN, Canal 10, junto a Sabrina Pratto y Luciana Lizardo, voces increíbles, con un talento sostenido que nos contaron cómo nació “Te Equivocaste de Yuridia, la mejicana”.

“Estamos tan contentos por el resultado y por la respuesta de la gente; extrañamos los escenarios mucho y lo virtual nos acerca a ellos”, dice Lizardo.

Por su parte Sabrina explica “Luciana me invitó y me pareció muy buena oportunidad, una buena idea, me gusta su música y la conozco pero jamás habíamos trabajado juntas; así elegimos entre varias canciones ésta, que es muy hermosa: Te Equivocaste de Yuridia, la mejicana”.

Lizardo destacó “venimos de otros géneros pero al elegir un melódico,es otro fraseo y fue un total desafío”.

Sabrino contó que “decidimos grabar el video en una casa antigua, casa del Municipio, donada por la Familia Abratte, está abandonada y descartamos el bajo de la mar, el campo o la ruta, debimo a la pandemia y al traslado de todo para el rodaje…es un lugar que la gente casi no reconoce en el trabajo final, nos encantó”.-

Valoraron el enorme trabajo de filmación y edición a cargo de Diego Tesio. El sonido de la mano de Pablo Giustina. Los músicos que participan Diego Bianco; Marcos Godoy, Tomás Fontanessi y Sergio Lizardo.

Agradecimientos a la familia, amigos por el acompañamiento del tema.

En breve audios.-

Te lo presentamos: