Detalles del Decreto que establece el test necesario para el ingreso a San Francisco

La decisión del intendente Ignacio García Aresca obedece –según declaró- a mantener a la ciudad sin circulación viral y no tener que retroceder de fase ante el aumento de casos, al igual que en ciudades como Río Cuarto o Villa María.

Hasta la tarde de ayer martes, desde la Municipalidad informaron que se habían realizado 530 test rápidos en el puesto sanitario del cruce de rutas 19 y 158, siendo reactivos sólo cuatro de ellos. Se trata de viajeros de esa ciudad, Devoto, Colonia Marina y Río Cuarto. A todos se los hisopó y según se informó eran personas asintomáticas. Por tales casos se pudieron aplicar protocolos en sus respectivas empresas y testar a más personas, según informaron fuentes municipales.

De todos modos, la Municipalidad terminó decidiendo que el pago sea voluntario, es decir, que abonen quienes están en condiciones económicas de hacerlo. En ese caso se cobra un bono de $ 1000 para viajeros normales. En el caso de transportistas de empresas foráneas, el cobro se realiza o directamente se aconseja a estas firmas que compren los test que se podrán realizar en el puesto sanitario.

Qué dice el decreto

El texto indica que se exigirá la prueba a aquellas personas que no tengan domicilio en San Francisco y provengan de ciudades donde se hayan detectado casos en los últimos 14 días. Así, deberán presentar el test rápido cuya fecha de emisión no puede ser superior a siete días. Y en caso de no tenerlo, se hará en el puesto de control.

Además, si la persona va a permanecer por más de 24 horas en la ciudad, tendrá que contar con un hisopado negativo también con fecha de emisión no superior a siete días.

Estas decisiones rigen al menos hasta el 27 de septiembre.

Polémica, críticas y explicación

Si bien la medida puede explicarse como una barrera para contener la propagación del virus, ya que San Francisco mantiene aún una situación muy controlada y con muchos menos casos que ciudades como Villa María o Río Cuarto, implica también un gasto extra para trabajadores de distintas áreas que a diario acuden a la ciudad. Además, muchos deben ingresar con frecuencia.

Pero, la decisión no solo despertó críticas de sectores de la oposición política de San Francisco, como la UCR y el Frente de Todos, sino también de municipios de la región.

La respuesta oficial se dio enseguida por parte del intendente García Aresca, quien negó que hubiera un fin recaudatorio y aseguró que con el cobro se pretende comprar mayor cantidad de test.

El estudio, que no detecta Covid-19 sino anticuerpos que pueden indicar un posible contacto con el virus, puede hacerse en laboratorios privados con costos que van desde 600 pesos hasta los 2600, según las consultas realizadas por este medio. La demora en los resultados es variable, según el tipo de estudio, y en los privados puede demorarse unas 24 horas.

