Diputados de Santa Fe preocupados por SanCor Reviewed by Momizat on Mar 19 . La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el pasado jueves un proyecto a través del cual expresa su preocupación por la condición de incertidumbre por la que at La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el pasado jueves un proyecto a través del cual expresa su preocupación por la condición de incertidumbre por la que at Rating: 0