El Popo Giaveno convoca a manifestarse para “defender la democracia”

Por redes sociales y aplicaciones circula un audio del reconocido productor y humorista “Popo” Giaveno quien convoca a toda la sociedad del interior a manifestarse en los cruces de Ruta 1 y 17 por la DEMOCRACIA.

El audio dice:

“El Sábado 1 de abril a las 8hs voy a estar en el cruce de Brinkmann, Ruta 1 y Ruta 17, voy a juntarme con aquellos que me acompañen para reclamar por la democracia, para defender la democracia, estoy cansado de los presidente que se van antes de tiempo, en helicóptero, y cansado de los que nos roban, quiero que el país sepa que el interior también tiene voz, que podemos expresarnos, queremos un país más grandes un país distinto, queremos un país que si te tiran una pala la agarres, para poder hacer ese país convocamos a todas las personas que quieran democracia, un país distintos, que el país no se vaya perdiendo, no importa el signo político, seamos los que seamos nos vamos a juntar, pero dejemos de ser el silencio del interior, que sepan que somos también protagonistas, arranquemos para arriba, porque estamos muy abajo, pero todos los demócratas de estés país queremos un mejor país, vengan todos, hagamos algo todos juntos”.