Emiliano Gregorio: Forma parte del Grupo GERS y en su tiempo libre le corta el pelo a los abuelos para que no salgan de sus casas

Hoy en contacto con el Oficial Inspector Emiliano Gregorio, desde Villa Santa Rosa de Río Primero, para TDN, Canal 10.

Gregrio forma parte de la Policía de la Provincia de Córdoba, hace cuatro años en el Grupo GERS de Miramar de Ansenuza(Grupo Especial de Rescate y Salvamento); un equipo creado el 1º de octubre del año 2008 fue oficialmente creado en Miramar con el objetivo centrado en la búsqueda y rescate de náufragos, desaparecidos y/o extraviados, como así también cualquier otra misión especial en el territorio de la provincia de Córdoba.

Gregorio destacó que hoy en la actualidad, por la pandemia, el Grupo GERS se encuentra dividido, una mitad está en Miramar, la otra en San Francisco abocada directamente con el COE Regional. Tanto los hisopados o testeos que se realizan en aquella ciudad o en localidades del departamento San Justo ellos están allí trabajando. “El reconocimiento que hoy tenemos, lo hemos logrado con trabajo”.

Frente a todo lo que está pasando, a los días de estar fuera de casa, todos cuentan con el apoyo de sus familias. “Eso es muy importante, agradezco a mi familia porque siempre son ellas las que nos bancan en todo esto”.

Gestos solidarios en pandemia

Emiliano contó que “en mis días de descanso realizó acciones solidarias, me dedico hace meses a cortar el cabello a todos los abuelitos en la Localidad de V° Sta Rosa de Río 1, tuve contacto primero con autoridades sanitarias del Municipio y fueron ellos que me autorizaron para poder llegar a cada domicilio y cortar el pelo a los abuelos y abuelas; me capacité tiempo atrás en cursos de peluquerías y en mis momentos de descanso me dedicó a escuchar a los adultos, les cuento de mi trabajo, de mi vida; ellos me cuentan sus historias, anécdotas, los abuelos necesitan de nosotros, se sienten muchas veces solitos, es una alegría al alma poder ayudarlos en estos; sus mismas familias me llaman y yo me llego a sus casas manteniendo todas las medidas de bioseguridad para cuidarlos”.-

“En momentos tan fuertes como estos es importante ayudarnos y solidarizarnos entre todos, me pareció oportuno poder estar cerca de ellos y colaborar al menos de esta manera; me hace bien internamente”, finaliza Gregorio.

Audio entrevista TDN

Fotos: