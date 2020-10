Empresas de larga distancia tramitan permisos con provincias

Las empresas de colectivos de larga distancia comenzaron a tramitar los permisos con los gobiernos provinciales para reanudar los servicios, paralizados desde marzo por la pandemia de coronavirus y reactivados por el Gobierno nacional de cara a la temporada de verano, informaron desde la cámara que agrupa a las compañías.

Córdoba es uno de los distritos que dio luz verde al transporte y cambió las condiciones de ingreso a la provincia a causa de eso (sin PCR negativo ni cuarentena tras entrar al territorio)-

Tomás Grunhaut, delegado por Córdoba de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, señaló que “se le tomará la temperatura a las personas que suban al colectivo y quienes tengan más de 37,5 no podrán viajar”.

A su vez, explicó que las empresas canalizarán sus esfuerzos en la venta pasajes online. Eso no quiere decir que las boleterías estarán cerradas, ya que hay gente que no tiene conectividad, pero no quieren “generar aglomeraciones”.

Además, remarcó que las personas habilitadas para viajar son trabajadores esenciales, quienes realicen tratamientos de salud –y acompañantes- y “por fuerza mayor”. Esto último abarcaría a quienes tienen que ver a familiares enfermos, si se les permite. Para la habilitación, tienen que tener la aplicación móvil CuidAR –donde se los habilitará- o un permiso de circulación.

“Estamos tramitando los permisos en las distintas provincias para ver en los próximos días con qué cronogramas y destinos restablecemos los servicios”, señaló este jueves el director de Prensa de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi), Gustavo Gaona, en declaraciones formuladas a AM750.

El portavoz aseguró que “ya podemos empezar a trabajar”, aunque aclaró que los micros volverán a circular “cuando haya certezas sobre las provincias que autorizarán los arribos”.

Gaona contó que los primeros requisitos que exigen las provincias “tienen que ver con asegurar la trazabilidad de los pasajeros y con certificar que tengan alguna cobertura médica que les asegure recibir tratamiento en caso de contraer coronavirus”.

Detalles del protocolo

Los protocolos para los micros de larga distancia abarcan cuatro capítulos referidos a la prevención en las empresas, las terminales y el interior de las unidades, además de los pasajeros.

Las medidas disponen el uso de tapabocas en forma permanente, una ventilación de 20 minutos por hora con ingreso de aire puro y sin recirculación, y un distanciamiento de 1,5 metros entre grupos íntimos de pasajeros.

“Dentro de la unidad habrá un asiento especial para aislar a algún pasajero con síntomas en el viaje. Los choferes deben llamar al Ministerio de Salud de la Nación para informarlo y seguir los protocolos”, precisó Grunhaut.

Además, multiplica los recipientes con alcohol en gel y con agua para la constante higienización de manos y objetos, y marca que no habrá más catering a bordo, mantas, almohadones y auriculares.

“Las unidades estarán con un 40% de ocupación, porque entre un 60 y un 70% del espacio está destinado a respetar el distanciamiento y a un área especial que estará reservada a casos sospechosos de Covid-19”, puntualizó Gaona.

“Los pasajeros que aborden un micro deberán presentar su pasaje en el celular, controlar la temperatura y tratar de evitar llegar a las terminales acompañados y también las aglomeraciones en esos lugares”, agregó.

La Argentina cuenta con unos 15.000 micros de larga distancia que recorren 1.600 destinos del interior del país y que ocupan a unos 18.000 trabajadores en unas 120 empresas.

La actividad de este sector, que genera unos 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta, lleva 215 días de parálisis y según estimaciones de la Celadi pierde unos 100 millones de pesos por día.

Fuente: Cadena 3.-