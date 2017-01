En intento de robo quedó detenido luego de que se ocultara en la comisaría de Morteros Reviewed by Momizat on Ene 03 . En un intento de robo a las oficinas del Jockey Club de la ciudad de Morteros, uno de los presuntos autores quedó detenido luego que intentara ocultarse en la c En un intento de robo a las oficinas del Jockey Club de la ciudad de Morteros, uno de los presuntos autores quedó detenido luego que intentara ocultarse en la c Rating: 0