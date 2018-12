Estación meteorológica de UTN San Francisco: “Fue una tormenta con vientos huracanados”

“Es algo nunca visto”, dijo Roberto Bohn, a cargo de la misma, que descartó en principio que se haya tratado de un tornado. “Esto fue una tormenta con vientos huracanados, la presión estaba muy baja, entró un frente frío, había muchas nubes convectivas y se originó este viento”, manifestó sobre el fenómeno. Llovieron 44 milímetros.

Desde la Estación Climatológica y Meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, comunicaron que el temporal que azotó San Francisco fue una tormenta con vientos huracanados y descartaron que se haya tratado de un tornado.

Roberto Bohn, a cargo de la misma, comentó que los daños no se dieron sobre estructuras recientes, como para calificarlo como tornado, sino techos viejos. “Volaron muchas chapas, muchos techos viejos, muy viejos, no es el real indicativo del desastre, sí por ejemplo un indicativo es la caída de un poste de cemento”, explicó.

“Por definición un tornado cuando toca tierra normalmente no hace una calle más ancha de 200 metros. Y como fue de noche no se pudo ver. Además si vos estás abajo del tornado no te das cuenta, lo ves cuando estás lateral y a una cierta distancia. Para mí esto fue una tormenta con vientos huracanados, la presión estaba muy baja, entró un frente frío, había muchas nubes convectivas y se originó este viento”, manifestó sobre el fenómeno.

Asimismo, mencionó que llovieron 44 milímetros.

Tornado del año 1987 San Francisco

Mañana se cumple un nuevo aniversario del fenómeno climático que destruyó casas e industrias, tumbó árboles y dejó una veintena de heridos. El temporal de hoy recordó aquel episodio.

El martes 15 de diciembre de 1987 fue una fecha histórica para San Francisco. Ese día, la ciudad sufrió uno de los mayores fenómenos atmosféricos, con el paso de un tornado que dejó importantes consecuencias. La fecha casi coincide con el temporal de hoy, que también dejó numerosos daños.

El fenómeno climático de aquella época destruyó casas e industrias, tumbó árboles y dejó una veintena de heridos. El temporal de hoy recordó aquel episodio.

El de Jorge Ronconi, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios en aquella época, es uno de los testimonios más valiosos de aquel evento porque fue quien debió coordinar, desde su cargo, muchos de los trabajos posteriores para controlar los daños.

Ronconi había recordado a este medio que el hecho los tomó por sorpresa. “Fue en horas de la tarde. El día estaba normal, había sido muy caluroso. Normalmente cuando ocurren estos fenómenos, de golpe viene un frente de aire frío. La temperatura descendió mucho y se levantó un viento tremendo”, contó.

Consecuencias

Entre las principales consecuencias, Ronconi había enumerado la caída de numerosos árboles, el derribamiento de antenas de televisión y voladuras de techos de chapa de algunas viviendas, así como destrucción de galpones.

“El tornado pasó por el lado suroeste de la ciudad. En ese sector hubo muchas casas dañadas y voladuras de techos. El trabajo después fue muy grande, porque hubo redes de suministro de energía eléctrica que fueron cortadas”, había explicado.

Según su relato, en ese solo día debieron realizar sesenta salidas para cortar árboles, mover chapas y remover escombros de las calles para habilitar nuevamente el tránsito en la ciudad.

Evacuados

El por entonces jefe de Bomberos había asegurado que si bien hubo heridos no lo fueron de gravedad. Añadió que generalmente un tornado suele continuar con la presencia de fuertes vientos y lluvias. “Hay un descenso de temperatura, después viene el viento y después viene el agua. Ese día, en un lapso de aproximadamente una hora llovieron entre 80 y 100 milímetros. Hubo gente que tuvo que ser evacuada de la ciudad. Se hablaba de 200 y 300 familias. Había gente en la Sociedad Rural y otro tanto en la ex fábrica de Tampieri. Se trabajó duro”, había detallado.

300 familias afectadas

El ex jefe del Cuerpo Activo había insistido en que el Parque Industrial fue el sector que más sufrió las consecuencias por el fenómeno: “Muchas industrias se quedaron sin energía eléctrica, muchas otras sufrieron la destrucción de sus galpones. En ese momento habíamos hecho un relevamiento de que entre 200 y 300 familias se habían visto afectadas por el paro de industrias debido al corte de energía eléctrica o a voladuras de techos”.

Ronconi también subrayó que el intendente Jorge Bucco había asumido pocos días atrás, y que reunió a Bomberos con el personal de Defensa Civil. “Con empleados municipales, personal de EPEC, de Bomberos Voluntarios y de la Policía de a poquito fuimos restaurando los servicios básicos. No fue fácil; en el Parque Industrial y en algunas empresas recién después de 48 horas se pudo restablecer la energía eléctrica. Constantemente había llamados en el cuartel”, había relatado.

El galpón de Bonifacio – Ghione

Uno de los recuerdos vivos del tornado de 1987 es el galpón de la firma Bonifacio Ghione S. A., ubicado sobre Caseros y avenida 9 de Septiembre, al que casi 30 años después se le observa una importante inclinación.

“Volaban las chapas”

Jorge Luis Gómez, empleado de la firma que presenció el hecho, había recordado cómo fue la tarde ese ese miércoles. “Estábamos regando el galpón; el jefe nos dice ‘cierren los portones que se viene el tornado’, porque estaba anunciado. Hicimos caso, cerramos y se vino. Nos quedamos en el baño, la única salvación que tuvimos. Yo desde el baño miraba cómo volaban las chapas, se veía cómo el aire las levantaba como si fueran hojas. Había tres galpones y uno solo se salvó. Duró unos 10 minutos. Todas las chapas terminaron al frente, en el predio de la ‘Escuela de Trabajo’”, narró el hombre.

Por su parte Melina Ghione, hija del propietario que tenía seis años en ese entonces, recordó haber escuchado que “uno de los choferes se metió debajo del acoplado para salvarse de alguna manera; se vino el viento y empezaron a volar chapas”.

Y sobre el galpón había agregado: “La mayoría de la gente lo toma como referencia, les llama la atención el galpón torcido”.

Gestiones con la Provincia

A través de una reunión de urgencia convocada por el entonces gobernador Eduardo Angeloz, el fenómeno obligó a la llegada del ministro de Salud Pública y Acción Social, Rubén Martí, quien mantuvo reuniones con el intendente Bucco, sus secretarios, autoridades del Parque Industrial, empresarios y representantes gremiales, donde se evaluaron los daños y los pasos a seguir.

En Josefina

El paso del tornado de 1987 también afectó a localidades cercanas como Josefina, donde llovieron unos 160 milímetros, hubo caída de postes, cortes de luz y de líneas telefónicas; y causó gravísimos daños en la siembra de los campos.