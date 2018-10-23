Este viernes 26, “Tarde Literaria en Seeber”. Programación

Se prepara para el viernes 26 de octubre, “Tarde Literaria en Seeber”, será en el Salón de usos múltiples, predio del ferrocarril, desde las 17hs
PROGRAMACIÓN:
-PRESENTACIÓN EVENTO
PRIMERA PARTE DE LA ACTUACIÓN DEL “CORO DEL CENTRO DE JUBILADOS DE SEEBER”
-LECTURA DE TRABAJOS DE AFICIONADOS A LAESCRITURA EN SEEBER
-PRESENTACIÓN DE LA ESCRITORA EBE BAIMA CERRI , DE BRINKMANN , QUIEN LEERÁ ALGUNOS DE SUS TRABAJOS.
-PRESENTACIÓN DE LAS ESCULTURAS DEL SEÑOR ROBERTO ROSINA , DE PORTEÑA.
-PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE ARTESANOS LOCALES
-REFRIGERIO-
CIERRE CON SEGUNDA PRESENTACIÓN DEL CORO DEL CENTRO DE JUBILADOS DE SEEBER.