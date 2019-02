Febrero Festivalero: Festival de Peñas Villa María y Cosquín Rock

Axel se bajó del Festival de Peñas y se sumó Valeria Lynch. El cantante no actuará “por una cuestión de agenda”, explicó Marcos Bovo, secretario de Turismo de Villa María. Detalló, además, que se suman a la grilla Adriana Varela y Darío Lazarte.

Axel no actuará en el Festival Internacional de Peñas de Villa María por “cuestiones personales”, según el presidente Villa María Deporte y Turismo, Marcos Bovo. Quienes adquirieron entradas para el show de Axel, podrán solicitar el reintegro de sus tickets en los puntos de venta donde los adquirieron, presentando el mismo y realizar el trámite correspondiente para el reintegro del dinero. Se sumó a la grilla del domingo 10 de febrero, por otra parte, Valeria Lynch con su espectáculo “Rompecabezas”, junto a “Los Latinos”. También llega a Villa María Adriana “La Gata” Varela que cantará como invitada de Cacho Castaña quien volverá al escenario “Hernán Figueroa Reyes” con la Orquesta Sinfónica local bajo la dirección de Luis Nanni. La noche del martes 12 tendrá la presentación del artista local Darío Lazarte, semifinalista del programa televisivo “La Voz Argentina”, que se encuentra recorriendo el país junto a sus compañeros en el marco del tour “La Gira”. Animadores de la 52º edición del Festival de Peñas El maestro de ceremonias de cada una de las noches será Miguel Borsatto, mientras que cada una de las noches contará con una previa a cargo del reconocido actor-comediante Nazareno Móttola y el DJ villamariense Sebastián “Peluche” Martín. Cabe destacar que acompañarán a Miguel Borsatto como Maestro de Ceremonias, los siguientes animadores por noche: Viernes y Sábado: Leandro Roganti y Cacho Buenaventura.

Domingo: Rony Vargas y Cacho Buenaventura.

Lunes: Santiago Gianola y Alberto Luna.

Martes: Soledad Pastorutti. Grilla Completa:

Ya se conocieron los ganadores del certamen “Nuevos Valores del Canto y la Música”. En categoría solista resutó seleccionada Nani (Pergamino) y en grupo musical Bajo Perfil (Villa María) quienes actuarán la noche del domingo 10 de febrero.

Por su parte, en los próximos días las peñas “Los Soñadores” y “Agrupación Folklórica Villa María” elegirán otros dos artistas, según el concurso que lleven adelante en sus propios espacios.

Cabe destacar que el concurso inició a mediados de enero y convocó a 83 artistas de todo el país con el objetivo de promover la música nacional con la consagración de nuevos artistas, estimular la participación de jóvenes músicos y generar un espacio de difusión para nuevas expresiones artísticas, fomentando la participación y la igualdad de oportunidades para todos aquellos conjuntos y solistas.

En torno al certamen, el Presidente de Villa María Deporte y Turismo, Marcos Bovo, afirmó: “el Festival excede lo que sucede estrictamente en el Anfiteatro, por eso el trabajo integral y articulado con las peñas y el jurado, nos posibilita que grupos y solistas se presenten el escenario mayor de la ciudad”, señaló el funcionario.

Acerca de los ganadores

Bajo Perfil es una banda de Rock Alternativo que nació en el año 2010 y está compuesta por Ariel Castro, Diego Badano y Mauri Daniele. En el año 2016 terminaron de grabar su primer disco llamado “Más Parecido” y han compartido escenario con artistas reconocidos dentro del “Rock Cristiano” como Rescate, Kyosko, Petros, Año Cero y Annette Moreno, entre otros. En el año 2014 realizaron su primer video clip llamado “Vas a Volver” y han participado en varias ediciones del Costanera Rock y Costa Explota.

Nani Bargiano, vive en Pergamino, provincia de Buenos Aires, tiene 16 años de edad y fue telonera de Richard Marx y Lali Esposito. Cabe subrayar que la joven se proyecta rápidamente como una promesa en la industria de la música pop. Hoy se encuentra trabajando en su primera producción musical, rodeada de grandes músicos, compositores y productores de nuestro país.

Ya se disfruta del Recorrido Peñero

Comenzó el Recorrido Peñero en la costanera de Villa María, un espacio que ya es tradicional en la ciudad como antesala del Festival Internacional de Peñas. Cabe agregar, que este clásico paseo, acompañará también esta 52º edición a lo largo de las cinco noches Festivaleras, con propuestas gastronómicas en patios de comida, espectáculos artísticos, stands de emprendedores y entretenimiento para toda la familia.

En estas trece noches, estarán funcionando dos peñas, que resultan ser de gran atractivo para los visitantes: una a cargo de la Agrupación Folclórica Villa María y otra de Los Soñadores. Paralelamente, se desarrollan diversas actividades que se complementan con el recorrido a través de distintas intervenciones artísticas que realizan desde otras áreas sociales.

Cosquín Rock 2019

Faltan tan solo unos días para el inicio de una nueva edición del Cosquín Rock .

Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Nonpalidece, O’Connor, Attaque 77, No Te Va A Gustar y Los Auténticos Decadentes son algunas de las bandas que encabezan el line up este año, que tras la polémica desatada por la presencia del grupo estadounidense The Offspring en la última edición, decidió volver a su esencia orientada a bandas nacionales.

Cosquín Rock 2019 se desarrollará el 9 y el 10 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

9 de febrero

Escenario Norte: La Pelotas, Skay y Los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va a Gustar, La Vuela Puerca, Guasones, Pier, Luceros El Ojo Daltónico, Machingón (México), No Tiene la Vaca (México).

Escenario Sur: Nick Warren / Eli & Fur / Knowbru, Babasónicos, Los Espíritus, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelge, Usted Señalemelo, Iza (España), Louta, Turf, La Pegatina (España), Telescopios (Córdoba).

Escenario Alternativo: Los Auténticos Decadentes, Lith Killah, Ingrávidos Squad, FMS, T&K, Acru, Tink, FMS, Tata.

Córdoba X: De la Gran Piñata, Fiesta Cuetillo (Bolivia), Pvulso, Lo Que Faltaba, Massacre, 4 al Hilo (Córdoba), Los Ustedes (Córdoba), Manjar, Jinetes (Córdoba), Pre San Luis, Pre San Rafaela, Pre Córdoba, Pre Villa María, Pre Río IV, Lena Estás Oculta.

Hangar del Metal: O’Connor, Horcas, S7N, Plan 4, Habeas Pornus, Hammer (Córdoba), Coya, Eterna Agonía (Córdoba), Drenaje, Sygma.

Casita del Blues: Jimmy Rip and The Trip, Dona Vilanova Botafogo, Alapar (Córdoba), Los Mentidores (Córdoba), Marcia Blues (Córdoba), Viejo Motor y Amigos (Córdoba), The Dapper Dan Band.

10 de febrero

Escenario Norte: SKA-P, Ciro y Los Persas, Attaque 77, Carajo, Eruca Sativa, Cuatro Pesos de Propina (Uruguay), El Plan de la Mariposa, Científicos del Palo, Literal.

Escenario Sur: Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood, La 25, Don Osvaldo, Ojos Locos, Los Gardelitos, La Mississippi, Diamante Eléctrico (Colombia), Etcétera (Uruguay).

Escenario Alternativo: Indios, Perras On The Beach, Los Auténticos Decadentes, Emanero, Orion XL, WOS, Soy Rada and The Colibriquis, Bimoud, Dakillah, Victoria Bernardi.

Córdoba X: Aura, Santa Kim (Córdoba), Smoke Sellers (Córdoba), Frenéticos (Córdoba), Boom Boom Kid, Juan Terrenal (Córdoba), QBQTQ, Inercia, Canibal Army (Córdoba), Vorsoto, Pre Buenos Aires, Pre Chaco, Pre Córdoba, Pre San Farancisco, Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta.

Hangar del Metal: A.N.I.M.A.L., Tren Loco, Los Antiguos, Deny, Coverheads, Kiss My Ass, Led Ladies – Tributo a Led Zepellin, Cirse, GTX (Córdoba), Cobra Sarli.

Casita del Blues: Chris Cain “Blues Guitar Master”, Débora Dixon y Patán Vidal “Walking Blues”, Ettiene Nadie & Toyo con Ivan Singh Band, César Valdomir & The Blue Midnight (Córdoba), Lorena Gómez and The Mojo Boogie’s (Córdoba), Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters (Córdoba).

