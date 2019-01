Festivales de Verano en Villa María, Cosquín Rock y San Francisco. Grillas completas

Axel se bajó del Festival de Peñas y se sumó Valeria Lynch. El cantante no actuará “por una cuestión de agenda”, explicó Marcos Bovo, secretario de Turismo de Villa María. Detalló, además, que se suman a la grilla Adriana Varela y Darío Lazarte.

Axel no actuará en el Festival Internacional de Peñas de Villa María por “cuestiones personales”, según el presidente Villa María Deporte y Turismo, Marcos Bovo. Quienes adquirieron entradas para el show de Axel, podrán solicitar el reintegro de sus tickets en los puntos de venta donde los adquirieron, presentando el mismo y realizar el trámite correspondiente para el reintegro del dinero. Se sumó a la grilla del domingo 10 de febrero, por otra parte, Valeria Lynch con su espectáculo “Rompecabezas”, junto a “Los Latinos”. También llega a Villa María Adriana “La Gata” Varela que cantará como invitada de Cacho Castaña quien volverá al escenario “Hernán Figueroa Reyes” con la Orquesta Sinfónica local bajo la dirección de Luis Nanni. La noche del martes 12 tendrá la presentación del artista local Darío Lazarte, semifinalista del programa televisivo “La Voz Argentina”, que se encuentra recorriendo el país junto a sus compañeros en el marco del tour “La Gira”. Animadores de la 52º edición del Festival de Peñas El maestro de ceremonias de cada una de las noches será Miguel Borsatto, mientras que cada una de las noches contará con una previa a cargo del reconocido actor-comediante Nazareno Móttola y el DJ villamariense Sebastián “Peluche” Martín. Cabe destacar que acompañarán a Miguel Borsatto como Maestro de Ceremonias, los siguientes animadores por noche: Viernes y Sábado: Leandro Roganti y Cacho Buenaventura.

Domingo: Rony Vargas y Cacho Buenaventura.

Lunes: Santiago Gianola y Alberto Luna.

Martes: Soledad Pastorutti. Grilla Completa:

Cosquín Rock 2019

Faltan tan solo unos días para el inicio de una nueva edición del Cosquín Rock .

Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Nonpalidece, O’Connor, Attaque 77, No Te Va A Gustar y Los Auténticos Decadentes son algunas de las bandas que encabezan el line up este año, que tras la polémica desatada por la presencia del grupo estadounidense The Offspring en la última edición, decidió volver a su esencia orientada a bandas nacionales.

Cosquín Rock 2019 se desarrollará el 9 y el 10 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

9 de febrero

Escenario Norte: La Pelotas, Skay y Los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va a Gustar, La Vuela Puerca, Guasones, Pier, Luceros El Ojo Daltónico, Machingón (México), No Tiene la Vaca (México).

Escenario Sur: Nick Warren / Eli & Fur / Knowbru, Babasónicos, Los Espíritus, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelge, Usted Señalemelo, Iza (España), Louta, Turf, La Pegatina (España), Telescopios (Córdoba).

Escenario Alternativo: Los Auténticos Decadentes, Lith Killah, Ingrávidos Squad, FMS, T&K, Acru, Tink, FMS, Tata.

Córdoba X: De la Gran Piñata, Fiesta Cuetillo (Bolivia), Pvulso, Lo Que Faltaba, Massacre, 4 al Hilo (Córdoba), Los Ustedes (Córdoba), Manjar, Jinetes (Córdoba), Pre San Luis, Pre San Rafaela, Pre Córdoba, Pre Villa María, Pre Río IV, Lena Estás Oculta.

Hangar del Metal: O’Connor, Horcas, S7N, Plan 4, Habeas Pornus, Hammer (Córdoba), Coya, Eterna Agonía (Córdoba), Drenaje, Sygma.

Casita del Blues: Jimmy Rip and The Trip, Dona Vilanova Botafogo, Alapar (Córdoba), Los Mentidores (Córdoba), Marcia Blues (Córdoba), Viejo Motor y Amigos (Córdoba), The Dapper Dan Band.

10 de febrero

Escenario Norte: SKA-P, Ciro y Los Persas, Attaque 77, Carajo, Eruca Sativa, Cuatro Pesos de Propina (Uruguay), El Plan de la Mariposa, Científicos del Palo, Literal.

Escenario Sur: Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood, La 25, Don Osvaldo, Ojos Locos, Los Gardelitos, La Mississippi, Diamante Eléctrico (Colombia), Etcétera (Uruguay).

Escenario Alternativo: Indios, Perras On The Beach, Los Auténticos Decadentes, Emanero, Orion XL, WOS, Soy Rada and The Colibriquis, Bimoud, Dakillah, Victoria Bernardi.

Córdoba X: Aura, Santa Kim (Córdoba), Smoke Sellers (Córdoba), Frenéticos (Córdoba), Boom Boom Kid, Juan Terrenal (Córdoba), QBQTQ, Inercia, Canibal Army (Córdoba), Vorsoto, Pre Buenos Aires, Pre Chaco, Pre Córdoba, Pre San Farancisco, Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta.

Hangar del Metal: A.N.I.M.A.L., Tren Loco, Los Antiguos, Deny, Coverheads, Kiss My Ass, Led Ladies – Tributo a Led Zepellin, Cirse, GTX (Córdoba), Cobra Sarli.

Casita del Blues: Chris Cain “Blues Guitar Master”, Débora Dixon y Patán Vidal “Walking Blues”, Ettiene Nadie & Toyo con Ivan Singh Band, César Valdomir & The Blue Midnight (Córdoba), Lorena Gómez and The Mojo Boogie’s (Córdoba), Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters (Córdoba).

Festival de la Buena Mesa y la Canción, San Francisco 2019

18ª edición del festival que cada año congrega a las colectividades y artista de renombre en la Sociedad Rural.Los Palmeras se presentarán el viernes 15 de febrero, Luciano Pereyra el sábado 16 y Abel Pintos el domingo 17.

El intendente Ignacio García Aresca presentó semanas atrás oficialmente la 18ª edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que se realizará el 15, 16 y 17 de febrero en la Sociedad Rural de San Francisco y con la presencia de Abel Pintos, Luciano Pereyra y Los Palmeras, entre los shows principales.

Las colectividades dirán presente, como cada año, con sus platos típicos y novedades en los menús.

Con clima festivalero, la velada de presentación fue un anticipo de lo que se vivirá en la Rural.

Entradas a la venta, los precios van desde los 200 pesos hasta los 450 pesos, con abonos especiales en caso de asistir las tres noches y además, posibilidades de pago con tarjeta de crédito, en el caso de Cordobesa, con pago hasta 6 cuotas sin interés y un descuento del 20%.

“Para todos nosotros es muy importante este festival, que además este año está incluido en la grilla de los ocho más importantes de la provincia. Esto también es mérito de todos los que participan para que estemos a la altura de otros grandes espectáculos que caracterizan a Córdoba”, dijo García Aresca.

Otros artistas

En la noche de Los Palmeras, además se subirán al escenario Rey Manda, el “Popo” Giaveno con todo su humor y artistas locales. En la antesala del show de Luciano Pereyra estarán Mudo Esperanza, 4 Rumbos, entre otros. Y el domingo, antecediendo a Abel Pintos, el humorista Marcos Ontivero y Los Pregoneros de Salta.

Más incentivos

Desde la municipalidad destacaron la incorporación de beneficios para atraer más público al festival. “Este año nos unimos con el Centro Empresarial y de Servicios (CES) y así, todos los comercios adheridos tendrán un descuento de 50 pesos en la adquisición de las entradas”, explicó la secretaria de Economía, Verónica Duffy.

Artistas: