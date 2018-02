FPA: Se cerraron en el departamento San Justo 109 puntos de venta de droga

El megaoperativo que desbarató a una banda narco y decomisó 78 kilogramos de marihuana, valuados en 5 millones de pesos en el mercado del narcomenudeo, el pasado 25 de enero tras allanamientos en San Francisco y la región, confirmó el objetivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) planteado desde su creación en mayo de 2015: cerrar puntos de venta de droga y detener a sus responsables.

El resultado que más destacan en el Ministerio Público Fiscal provincial -que tiene a su cargo el trabajo de la FPA- es que ya se cerraron en el departamento San Justo 109 puntos de venta de droga, los famosos “kioscos” que inundaron la provincia en los últimos años.

En lo que va de 2018 hasta el 9 de febrero, hubo 17 detenciones en 12 allanamientos efectuados por esta fuerza policial en esta jurisdicción, a cargo de la Fiscalía Antinarcotráfico, con Bernardo Alberione a la cabeza. Además se cerraron 6 puntos de venta de estupefacientes.

La cifra alcanzada este año significa el 20% del total de procedimientos realizados por FPA en todo 2017, cuando se desbarataron 47 “kioscos” de droga, se allanaron 53 domicilio y se detuvieron a 102 personas.

No obstante, desde 2015 en esta circunscripción la FPA logró desbaratar 109 puntos de venta de droga, se registraron 129 allanamientos y 240 detenciones por comercialización y tenencia.

Además, en estos 37 meses de trabajo, esta dependencia incautó 2,15 kilos de cocaína, 92,75 kilos de marihuana, 82 plantas de marihuana y 9.616 semillas, 27 armas de fuego y más de un millón de pesos (7.650 dólares).

Asimismo, del total de operativos por comercialización y tenencia de estupefacientes realizados por FPA en casi tres años en San Justo, 2 causas fueron remitidas a la Justicia Federal.

No es un dato menor que en circunscripciones similares a la nuestra, como es el caso de Villa María, desde que desembarcó FPA se desactivaron 67 puntos de venta de droga y se registraron 149 detenciones. En cuanto a la doga, se incautaron en esa jurisdicción alrededor de 6 kilos de cocaína y unos 33 de marihuana.

En toda la provincia

A nivel provincial, la FPA realizó hasta la fecha 1.808 allanamientos; se secuestraron 115,81 kilos de cocaína (equivalentes a más de 34 millones de pesos); 232 kilos de marihuana (traducidos en más de 16 millones de pesos); 1.653 plantas de cannabis sativa; 58.347 semillas de la misma planta; 310 gramos de pasta base, 81 kilos de sustancias de corte, 1196 troqueles de LSD, 15.500 pastillas de psicofármacos, 149 armas de fuego y más de 12 millones de pesos.

Asimismo en todo el mapa cordobés, desde 2015 la FPA detuvo a 3.237 personas por causas de narcomenudeo.

Atacar el menudeo como parte del narcotráfico

Existe una percepción social de que la lucha contra el menudeo no incide en el narcotráfico. En ese sentido, el fiscal Alberione manifestó: “El narcotráfico empieza en la producción y termina en el consumidor. Aunque el concepto narcomenudeo suene insuficiente, es fundamental atacar este eslabón del delito”, aseguró.

“Existe una creencia que por la poca cantidad de droga incautada es poca la trascendencia del operativo, pero esta concepción es errónea; es tan importante como cualquier otra etapa del narcotráfico”, agregó.

Causas que se “federalizan”

Respecto a la cantidad de causas “provinciales” que llegan a la órbita federal, el fiscal indicó: “El hecho de que las causas se remitan o no a la Justicia Federal no es un factor que importe toda vez que más allá de quien sea quien actúe, lo relevante es la lucha contra el narcotráfico, en todas sus etapas”.

La decisión de elevar a la Justicia Federal una causa iniciada por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico refiere “a etapas de la investigación, no a la importancia de un procedimiento”, aclaró Aberione.

Luego indicó que la causa “pasa a la Justicia Federal cuando excede la última etapa de comercialización, como fue el caso del megaoperativo de enero, donde la investigación llegó hasta el origen del cargamento de droga que se secuestró”.

La importancia de las denuncias anónimas

“La FPA se ocupa de la lucha contra el narcotráfico, en la última etapa de este delito, es decir, la venta de droga al consumidor final o también llamado menudeo o minorista. La Provincia se comprometió a luchar contra este eslabón de la cadena que es el narcotráfico”, ratificó Alberione.

La estructura de la FPA se divide en una parte de inteligencia y otra operativa. “La primera corresponde a la etapa de investigación y la segunda, al allanamiento y todo lo que requiera un despliegue físico”.

Se actúa a partir de una denuncia anónimaal 0800-888-8080, las 24 horas cada día del año.La misma es atendida por personal debidamente capacitado sobre la temática y para garantizar el anonimato a las personas que realicen las denuncias. “Los denunciantes seguramente esperan ver el resultado de inmediato y probablemente se sientan descreídos, pero tal como ocurrió con el operativo de enero, el desenlace se vio a los dos años de una investigación que nació de una denuncia anónima”, dijo Alberione.

“El narcotráfico empieza en la producción y termina en el consumidor. Aunque el concepto narcomenudeo suene insuficiente, es fundamental atacar este eslabón del delito”.

“Hablamos de una criminalidad organizada, pensante, con asesoramiento, con medios económicos y tecnológicos -aseveró-. Por ello, es importante generar tácticas y estrategias investigativas que estén a la altura de estas estructuras del narcotráfico”.

“Otra forma de actuar de la FPA es a través de la investigación propia o por colaboración con otras fuerzas (Gendarmería, Policía Federal, Policía provincial), por ejemplo, cuando en un procedimiento por un delito, además se incauta droga”.

Hay condenas pero redujeron la pena

La amplia mayoría de las causas iniciadas por la Fiscalía Antinarcotráfico de esta jurisdicción fueron elevadas a juicio y en la generalidad de los casos hubo condenas.

Otro dato es que en un importante número de casos, los acusados aceptan un juicio abreviado (fiscal y defensa acuerdan el monto de la pena). En este marco, Alberione calificó como acertado reducir el monto de la pena por narcomenudeo a tres años de prisión. “Esto es una herramienta muy importante, porque permite la evaluación de cada caso particular. La pena de cuatro años de cárcel que no permitía la condicionalidad, nos llevaba a una condena efectiva como única alternativa, más allá de la particularidad de cada caso. Dentro del narcomenudeo tenemos gente más organizada y otra menos organizada, que tiene una potencialidad criminal o habitualidad delictual que no tienen otras”.

Además, Alberione se refirió a la vinculación del narcotráfico con otros delitos. “Toda la actividad delictiva está vinculada entre sí. En el caso del narcotráfico, tiene que ver con la necesidad de un ingreso de dinero constante. Por ello, atacar al narcomenudeo, pese a los cuestionamientos, es necesario”, insistió.

Modelo a seguir

Antes de la FPA, Córdoba combatía el narcotráfico utilizando personal de la División Drogas Peligrosas, pero al crearse esta nueva fuerza, ya no depende de la Policía sino del Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, Alberione destacó “la constante capacitación del personal de la FPA, para contar con el recurso humano adecuado y también el recurso material”

“Estoy muy conforme con toda la estructura, contando con el apoyo permanente del fiscal general Alejandro Moyano, del jefe de la FPA Adrián Salcedo y todas las personas que trabajan en la base operativa con sede en San Francisco- señaló-. Las estadísticas demuestran que el trabajo se está haciendo bien”.

“Los buenos resultados se deben al trabajo en equipo, con la reserva y el compromiso que el tema requiere. Hoy estamos teniendo resultados que antes no teníamos. La FPA está siendo tomada como modelo para otras ciudades como Buenos Aires y hasta para el gobierno nacional”, resaltó el fiscal.

“La modalidad que adoptó Córdoba para luchar contra el narcotráfico es el camino correcto”, remarcó.

