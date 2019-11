Ganadores del Pre Cosquín 2020 Sede Morteros

Pre Cosquín 2020 en Morteros durante el sábado y domingo en la sala de Sociedad Italiana.

Participaron 30 artistas en canto y danza. Sobre calle Italia se presentaron artesanos y hubo comidas típicas. El cierre estuvo a cargo de Horacio Banegas

GANADORES DEL PRECOSQUIN

Solista vocal femenino: Valeria Flores

Solista vocal masculino: Rodrigo Gonzalez

Dúo vocal: Dúo Simiente

Conjunto vocal: desierto, no alcanzó puntaje

Solista instrumental: Lucas Emiliano Arce

Conjunto instrumental: desierto, no hubo inscriptos

Tema inédito: Hernán Bustos – “Rio de Sueños”

Solista de malambo: Gabriel Mansilla

Conjunto de malambo: desierto, no hubo inscriptos.

Pareja de baile tradicional: Rodríguez – Bustamante

Pareja de baile estilizada: Segovia – Montivero

Conjunto de baile folclórico: Solsire / Título: “Nostalgia de Monte y Telar” – “Voces de Agua”

Fotos Municipio Morteros: